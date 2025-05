Sénégal: Vers une cartographie nationale de la situation des constructions

Dakar — Le chef de l'Etat a instruit le gouvernement d'accentuer le contrôle des constructions pour établir une cartographie nationale de la situation, tout en déployant une campagne de sensibilisation des populations sur les règles d'urbanisme et les dispositions du Code de la construction, a-t-on appris de source officielle.

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi, lors de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye "est revenu sur la problématique du contrôle systématique et la régulation des constructions des bâtiments et travaux publics".

Il a fait constater la multiplication des effondrements de bâtiments ces dernières années, notamment en période d'hivernage. Ce qui l'a conduit à rappeler que "la qualité, la durabilité et la sécurité des constructions selon les normes doivent rester des priorités dans la mise en oeuvre de la politique en matière de construction et d'habitat".

Aussi le président de la République a-t-il invité le gouvernement "à accentuer le contrôle des constructions afin d'établir une cartographie nationale de la situation intégrant des mesures spécifiques à appliquer à chaque cas identifié, allant des correctifs à apporter pour le respect des plans initialement autorisés à la démolition des bâtiments en ruine ou menacés d'effondrement".

"Il a demandé au ministre en charge de l'Urbanisme et de la Construction et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de veiller en relation avec les maires et les services de la protection civile au déploiement d'une campagne nationale de sensibilisation des populations sur les règles d'urbanisme et les dispositions du Code de la construction dont l'application intégrale ne doit souffrir d'aucune entrave", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a aussi "souligné l'impératif d'une homologation des matériaux de construction en commercialisation mais également d'un contrôle rigoureux des travaux de construction avec des inspections régulières des services compétents de l'Etat et l'établissement des attestations de conformité selon des permis de construire dûment validés après avis systématique des responsables techniques et administratifs impliqués".

Il a rappelé au gouvernement, conformément à ses directives en Conseil des ministres du 18 décembre 2024, "l'urgence d'accentuer la montée en puissance des activités du Laboratoire national de Référence des Bâtiments et Travaux publics (LNR-BTP), créé par la loi n° 2023- 12 du 21 juin 2023".

La même source signale que le décret d'application n° 2023-1780 du 29 août 2023 précise notamment les missions de cette entité particulière en matière d'agrément des laboratoires d'études et d'essais, d'homologation des matériaux et produits utilisés dans les bâtiments et travaux publics, de contrôle des études géotechniques ainsi que de prévention des risques naturels et environnementaux.

Il a également noté l'urgence, pour chaque ministère, de faire le point sur l'état et la sécurité civile des bâtiments abritant les services administratifs conformément à ses directives en Conseil des ministres du 9 avril 2025, indique le document.

Le communiqué renseigne que le président de la République a par ailleurs "souligné la nécessité de déployer, en rapport avec l'Ordre des architectes, une stratégie préventive d'harmonisation et de contrôle des constructions et de l'architecture des différentes villes et communes du Sénégal".