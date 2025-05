Sénégal: Hydrocarbures - Bassirou Diomaye Faye souhaite une bonne exécution des contrats avec les partenaires

Dakar — Le président de la République, félicitant le gouvernement et les acteurs des hydrocarbures pour la gouvernance de ce secteur, a demandé mercredi au Premier ministre de veiller à la bonne exécution des contrats signés avec les partenaires, dans l'optique d'une gestion optimale, "avec l'implication de toutes les parties prenantes publiques comme privées".

Bassirou Diomaye Faye, présidant le même jour la réunion du Conseil des ministres, "a insisté sur le consensus dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de gestion des ressources en hydrocarbures".

"Il a félicité le gouvernement, notamment le ministre chargé de l'Energie et du Pétrole et l'ensemble des acteurs nationaux publics et privés qui participent au dynamisme et à la gouvernance de ce secteur économique hautement stratégique dont la gestion est placée sous le double sceau de la transparence et de la redevabilité".

"Dans cette phase cruciale de reprise en main de nos ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières en particulier et de basculement progressif de certaines centrales de SENELEC vers le gaz, il a demandé au Premier ministre de veiller à la bonne exécution des contrats signés avec nos partenaires mais également d'assurer une gouvernance optimale du secteur avec l'implication de toutes les parties prenantes publiques comme privées", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, le chef de l'Etat a par ailleurs "réaffirmé son attachement au développement du contenu local avec l'accompagnement de l'Etat pour la promotion de champions nationaux dans le secteur pétrolier et gazier".

"Il a, en outre, signalé l'impératif de dresser le bilan du Fonds de stabilisation et du Fonds intergénérationnel dont la gestion est confiée par mandat au FONSIS", le Fonds souverain d'investissements stratégiques.

"En définitive, ajoute le communiqué du Conseil des ministres, il a demandé au ministre en charge de l'Energie et du Pétrole, au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et au Secrétariat permanent du Comité d'orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) de préparer, sous la supervision du Premier ministre, la première réunion de l'organe, sous son magistère, avant fin juillet 2025, en présence des membres désignés et de toutes les représentations du secteur privé national".