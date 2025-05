Cote d'Ivoire: Révolution de l'industrie des médias - Fraternité Matin lance son podcast

En partenariat avec l'Unicef, Fraternité Matin a procédé au lancement de son contenu audio (podcast), le 9 mai. Depuis leur avènement en 2004, les podcasts ont révolutionné l'industrie des médias. Cela, en offrant une nouvelle forme de contenu audio captivant et en transformant, au fil des années, la manière de consommer les contenus numériques. Dans le but de s'adapter aux nouvelles exigences de l'information via les interfaces de lecture numérique, Fraternité Matin a décidé de se mettre au diapason.

Après la digitalisation de ses services, l'entreprise gouvernementale de presse a procédé au lancement de son podcast, en partenariat avec le Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef). Ainsi, «une voix pour chaque enfant», son premier podcast dédié aux droits de l'enfant, a été lancé, le 9 mai, à son siège, à la salle Charles Diagne.

Étaient invités pour cette grande première, Serge Abdel Nouho, directeur général de Fraternité Matin et Jean-François Basse, Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire. Adama Koné, directeur général adjoint, a également pris part à cette rencontre.

Comme chroniqueurs, nous avions Gbalet Biagne Franck, 22 ans, étudiant en Arts du spectacle ; Aboua Akoun Hans Karl Yvan, 17 ans, étudiant en Communication publicité marketing et Konate Rokia, 13 ans, élève en classe de 5e. Didier Assoumou, rédacteur en chef de Fratmat Digital, assurait la présentation.

Pourquoi le premier podcast a porté sur les enfants ?

Il s'agissait pour Fraternité Matin d'affirmer son rôle de média de service public. C'était surtout une innovation éditoriale inédite dans le paysage médiatique ivoirien qui place les enfants au centre de la production de l'information. Un cadre qui leur permet de s'exprimer, de débattre et influencer les auditeurs, dans le respect de leurs droits.

Un podcast pour accompagner le gouvernement dans la sensibilisation aux programmes destinés aux enfants

Pour Jean-François Basse, ce fut l'opportunité pour le groupe Fraternité Matin de mettre en place les mécanismes qui permettront de poursuivre cette mission de service public qu'il réalise avec brio depuis des décennies et qui permet de toucher les enfants et les jeunes en Côte d'Ivoire.

« Les jeunes de moins de 35 ans représentent 75% de la population. C'est une cible extrêmement importante avec laquelle il faut communiquer. Il faut faire de la sensibilisation à tous les risques et dangers qui sont aujourd'hui présents dans nos sociétés », a-t-il indiqué.

En outre, il a souligné qu'il est important de fournir des podcasts comprenant certains programmes de l'Unicef, dont «Les jeunes reporters», que l'on trouve dans toutes les villes de Côte d'Ivoire qui accompagnent le gouvernement et les services publics de l'État dans la vulgarisation des sujets destinés aux enfants. Ceux-ci leur donnent l'opportunité de s'adresser aux décideurs, aux députés, aux sénateurs, aux présidents de conseils régionaux et maires, en soumettant leurs préoccupations.

« Ces enfants, garçons et filles, sont des fers de lance de cette Côte d'Ivoire qui continuera d'être un pays de paix et de développement où règne la cohésion sociale », a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a précisé que ce podcast est bien plus qu'un outil de communication. C'est une plateforme d'écoute, d'expression et de transformation sociale.

Il représente l'engagement de l'Unicef à amplifier la voix des enfants, à leur offrir un espace de dialogue et à bâtir une société plus équitable où chaque enfant est entendu et pris en compte. Le podcast, une nouvelle forme d'inspiration et de promotion de solutions médias.

Pour Serge Abdel Nouho, ce podcast est une innovation de taille qui est mise en oeuvre, grâce à l'appui de l'Unicef, pour donner la parole aux enfants et aux jeunes à travers le pays. C'est une stratégie digitale dans laquelle Fraternité Matin s'est engagée depuis quelques années.

« C'est le premier volet, au niveau de notre Web Radio et aussi la continuité vers la Web TV. Je pense que cette émission est un coup d'essai important qu'on promet d'accélérer », a-t-il expliqué.

À l'en croire, elle s'inscrit dans la vision de l'entreprise d'inspirer et de mettre des solutions médias à la disposition du public. À travers ce podcast, il s'agit pour l'entreprise de toucher tout type de public.

« Ce que nous recherchons, c'est une audience sur les réseaux sociaux. Ce qui représente un boulot important pour nous. Dans nos contenus, nous avons tout ce qui est ludique, éducationnel et informationnel. Que ce soit pour la jeunesse, les femmes, les hommes, il y a un contenu diversifié pour adresser tous les segments », a-t-il soutenu.

C'est parti !

Fraternité Matin vient de lancer son podcast et compte poursuivre sur cette lancée. À cet effet, un studio ultra moderne est en construction pour offrir un son et des productions de qualité. Les diffusions se feront sur ses plateformes numériques, les réseaux sociaux et dans ses éditions en ligne.

Chaque émission offrira un regard croisé entre enfants, experts, décideurs publics et communautés locales, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux qui concernent les jeunes générations.

Plusieurs thèmes, notamment la société, la politique, la culture, l'économie, la fintech et la technologie y seront également abordés.

Le podcast se déplace avec vous

Les productions podcasts de Fraternité Matin se déplacent avec vous sur tous ses supports. Imaginez une bibliothèque débordant de connaissances, livrée directement à vos oreilles.

C'est l'essence des podcasts de Fraternité Matin. Il s'agit de séries audios épisodiques traitant d'un nombre impressionnant de sujets. Contrairement aux messages des médias sociaux, les podcasts vous permettront d'explorer en profondeur des sujets complexes.

Imaginez une conversation avec un expert de premier plan, plongeant dans les subtilités de son domaine. C'est là toute la puissance des entretiens en podcast que Fraternité Matin vous propose. Les podcasts vous permettront de décortiquer un sujet couche par couche. Prenez l'exemple d'un podcast sur la planification financière.

Alors qu'un article papier peut offrir des conseils de base en matière de budget, un épisode de podcast peut approfondir des stratégies d'investissement avancées, accompagnées d'études de cas concrets.

Cette approche approfondie permet aux auditeurs d'acquérir une compréhension globale d'un sujet, ce que les contenus plus courts ont souvent du mal à faire.