Madagascar: SMK Obus School Show - Njakatiana en tête d'affiche

À l'occasion de la Fête des Pères, le Palais des sports Mahamasina va vivre un après-midi chaleureux, le 15 juin, grâce à l'initiative de Work It Company et Manakoako. Aux côtés de Njakatiana, le public retrouvera LJO, ainsi que Mandresy Jackson. « Nous voulons transformer le traditionnel spectacle de fin d'année des élèves du SMK Obus School en un concert à grande échelle avec des artistes de renom, pour en faire une expérience inoubliable », confie Njiva Rakotomahafaly, alias Kenji, fondateur et leader du groupe SMK Obus.

À ces performances s'ajouteront celles de nombreux invités tels que Ny Voninavoko, Do Rajohnson, Ravaka Pazzapa et Mamina, Rebecca, Loïc, ainsi que Tsiry Ramarolahy, qui animera une gigantesque session de Zumba dédiée aux mamans et au public. Un clin d'oeil festif et fédérateur pour marquer cette journée particulière. Mais au-delà du show, c'est une véritable plateforme d'expression qui s'ouvre aux élèves.

Chaque performance musicale sera accompagnée par des chorégraphies originales préparées par les jeunes danseurs du SMK Obus School. L'objectif est d'offrir aux enfants l'opportunité de briller sur scène, soutenus par leurs familles et portés par l'énergie du live.

« Ce spectacle va bien au-delà d'une simple prestation. Il s'agit d'un levier de développement personnel et social à travers l'art urbain. C'est aussi la première fois qu'une école de danse urbaine se produit au Palais des sports Mahamasina. C'est un moment historique pour la danse à Madagascar. Nous écrivons une nouvelle page », termine Kenji avec émotion.