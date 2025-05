Madagascar: Football/Amical - Deux nouvelles recrues chez les Barea

Le sélectionneur Corentin Martins a présenté hier, les vingt-quatre Barea qui disputeront le match amical contre les Léopards congolais, le 8 juin en France.

Deux nouveaux venus font leur apparition dans l'effectif : un défenseur et un attaquant. Il s'agit de Scotty Sadzoute, latéral gauche de 27 ans évoluant au Football Academy Siauliai, en deuxième division lituanienne. Formé en France, il est passé par le LOSC Lille (2018-2021), le Pau FC, OH Louvain en Belgique (2021-2024), Nîmes Olympique, avant de rejoindre son club actuel.

L'autre recrue est Brayan Adinany, attaquant de 25 ans, actuellement sous contrat avec le club belge Lierse Kempenzonen (Challenger Pro League). Passé par Châteauroux, Gozzano (Italie), Saint-Louis Neuweg, puis Le Puy, il intègre pour la première fois la sélection nationale.

Six retours dans l'effectif

« Certains ont déjà été sélectionnés auparavant et reviennent. Ce match amical est l'occasion d'élargir notre champ d'observation et de découvrir de nouveaux profils. L'objectif reste les matchs de septembre contre la Centrafrique et le Tchad, que nous espérons jouer à domicile », a déclaré Corentin Martins lors de la conférence de presse.

Le sélectionneur a rappelé six anciens Barea déjà vus sous l'ère de son prédécesseur, Romuald Rakotondrabe : le gardien Teva Gardies, les défenseurs Louis Demoleon et Robin Busset, les milieux Safidy Fortun et N'Zi Johan, ainsi que Jean Romario Baggio Rakotoarisoa, de retour après plusieurs années d'absence.

Parmi les vingt-quatre sélectionnés, seize étaient déjà présents lors des deux précédentes journées qualificatives. Huit en sont absents, notamment les gardiens Geordan Dupire et Zakanirina Rakotoasimbola ce dernier venant de signer aux Marsouins, à La Réunion ainsi que le défenseur central Jean Marcelin Harisson. Pour cause de blessure, Clément Couturier, l'un des cadres du gr oupe, sera également forfait.

Les 24 Barea

Gardiens de but :Sonny Patrick LaitonTeva Gardies Pierre Melvin AdrienDéfenseurs :Louis Demoleon SébastienRajo RazafindraibearimihantaElysée Tony RandriamanampisoaRobin Busset FomendrazaRadoniaina RabemanantsoaMathieu AcapandiéFortun Titouan SafidyScotty SadzouteMilieux de terrain :Rayan Ny Aina RavelosonMarco Ilaimaharitra N'Zi JohanLoic André LapoussinJohn Baggio RakotonomenjanaharyJean Romario Baggio RakotoarisoaAttaquants :Arnaud RandrianantenainaNjiva Tsilavina RakotoharimalalaEl Hadary RaheriniainaSamuel Noireau Duriat Caddy WarrenHakim Abdallah DjamelBrayan Adinany Sélectionneur : Corentin Da Silva MartinsSerge Rasanda