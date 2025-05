Afrique: Basketball/Qualifications mondial 2027 - Les Ankoay face à un gros pari

Placé dans un groupe relevé avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la RDC pour les qualifications au Mondial au Qatar, Madagascar entame un parcours semé d'embûches.

Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde masculine de basketball 5x5 au Qatar en 2027, a été effectué mardi soir à Doha. Pour la zone Afrique, seize nations qualifiées à l'Afrobasket ont été réparties en quatre poules de quatre équipes. Elles s'affronteront pour décrocher leur ticket pour le rendez-vous mondial du ballon orange, que le Qatar accueillera du 27 août au 12 septembre 2027.

Madagascar figure dans le groupe B avec la Côte d'Ivoire, numéro 2 en Afrique et 31e au classement mondial (379,1 points), le Sénégal, 8e en Afrique et 47e au monde (174,5 points) et la République démocratique de Congo (RDC), 10e en Afrique et 72e au monde (136,9 points). Face à ces adversaires, Madagascar reste le petit poucet du groupe, en se positionnant à la 19e place africaine et 105e au classement mondial (80,6 points).

Quoi qu'il en soit, les Malgaches ne doivent pas s'apitoyer sur leur sort ni se résigner face à la suprématie de leurs adversaires. Les classements ne sont qu'indicatifs, et le sport n'est pas une science exacte, même si une certaine logique prévaut. Avec ce qu'ont déjà démontré les Ankoay, l'arrivée prévue de trois à quatre joueurs de grande taille pourrait leur permettre de contrarier les plans de leurs rivaux.

Ndranto Rakotonanahary, coach adjoint des Ankoay durant les qualifications à l'Afrobasket 2025, partage son avis sur ce tirage : « Nos adversaires sont tous coriaces. Madagascar doit se préparer à élever son niveau sur tous les plans. L'arrivée de joueurs plus expérimentés et de grande taille est indispensable », confie-t-il.

Qualification complexe et exigeante

Un membre de l'équipe nationale, Anthony Rasolomanana, réagit également : « Ce qui attend les Ankoay ne sera pas facile. Nos adversaires sont très expérimentés sur la scène internationale. C'est à nous de nous montrer à la hauteur. »

De son côté, Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, déclare : « C'est une belle opportunité à saisir d'affronter les meilleurs du continent afin d'élever le niveau du basketball malgache. Je remercie également l'État qui a déjà donné son aval pour notre participation. La préparation nécessite de gros moyens afin de ne pas faire de la simple figuration. »

Pour atteindre le Qatar, le système de qualification, complexe et exigeant, se déroule en trois phases : au cours de la première fenêtre qualificative, les trois premiers de chaque groupe accèderont au second tour. Ensuite, les trois premiers des groupes A et C formeront le groupe E, tandis que ceux des groupes B et D composeront le groupe F. Enfin, à l'issue de cette dernière étape, les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième obtiendront leur billet pour la Coupe du monde au Qatar.