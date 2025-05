Madagascar: Concert - Tiakola en route pour le pays

Un événement musical aux mille facettes. Le phénomène Tiakola débarque pour la première fois à Madagascar dans un show musical et engagé, le 11 juin 2025 au Palais des Sports Mahamasina.

C'est un rêve devenu réalité », s'exclame Tojo Rabemamy, coordinateur général de Kintana Productions, lors de la conférence de presse tenue ce mercredi 14 mai. L'annonce tant attendue est enfin officielle : Tiakola, l'artiste francophone de l'année, foulera pour la toute première fois la scène malgache à l'occasion d'un concert exceptionnel prévu le 11 juin 2025 au Palais des Sports Mahamasina.

L'événement, orchestré par Nasprod et KP Event, avec le soutien d'Orange Madagascar, ne se limite pas à un simple spectacle. Il s'agit d'un projet culturel ambitieux, destiné à valoriser la jeunesse malgache, renforcer les compétences locales et sensibiliser sur des enjeux environnementaux.

« Ce concert dépasse le cadre musical : c'est un élan pour toute une génération », affirme l'équipe organisatrice.

Les portes s'ouvriront dès 15 h, laissant place à une première partie lancée à 17 h, exclusivement animée par de jeunes talents malgaches repérés à travers un concours national baptisé Tremplin Horizon Madagascar. Le clou du spectacle ? Tiakola, sur scène à 19 h, livrant une performance d'une heure qui promet de marquer les esprits.

Mais ce n'est pas tout. Le projet Horizon Madagascar est une initiative ambitieuse qui résulte d'un partenariat stratégique entre les organisateurs et trois ministères malgaches. Cette collaboration inclut le ministère de la Culture, celui de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

L'un des axes majeurs de ce projet réside dans la mise en place d'une masterclass dédiée aux métiers de l'événementiel. Cette formation spécialisée a pour vocation de répondre à un double objectif : d'une part, elle permet aux jeunes passionnés d'acquérir des compétences professionnelles concrètes dans ce domaine, et d'autre part, elle contribue à la création d'emplois dans un secteur qui connaît actuellement une forte croissance à Madagascar.

Sensibilisation

À cela s'ajoute une action de sensibilisation environnementale : une campagne de tri et de collecte des déchets sera menée en marge du concert, dans le cadre de la Journée mondiale de l'Environnement, soulignant l'aspect responsable de l'événement.

Tiakola, jeune prodige de 25 ans, est bien plus qu'un phénomène musical. Avec ses textes percutants, sans filtres et porteurs de motivation, il est devenu une véritable voix pour la jeunesse francophone. Son dernier album, salué pour son impact social, a permis de soutenir de nombreuses causes, notamment en faveur des jeunes. Son arrivée est prévue pour le lundi 9 juin, mais l'effervescence est déjà palpable. La billetterie est ouverte.

Un concert, certes. Mais surtout un événement culturel, éducatif et écologique qui fera date dans l'histoire du spectacle vivant à Madagascar.