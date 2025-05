Madagascar: Infrastructures - Le Sud sous les feux des projecteurs

En ouverture du Conseil des ministres décentralisé, hier, à Toliara, le président de la République a présenté un florilège de projets d'infrastructures dans la Ville du Soleil et dans le Grand Sud. Il affirme que tous les voyants sont au vert pour le développement de cette partie du pays.

Le soleil se lève sur Toliara et sur le Sud». Ce sont les mots d'Andry Rajoelina, président de la République, à son arrivée à Toliara, hier, en fin de matinée. Des mots qu'il a réitérés dans son discours en ouverture du Conseil des ministres décentralisé qui s'y est tenu dans l'après-midi.

D'entrée, le chef de l'État a mis l'accent sur les projets d'infrastructures désignés comme catalyseurs de développement pour la Ville du Soleil et l'ensemble du Grand Sud. Il a ainsi passé en revue les projets routiers. À Toliara, le chef de l'État a lui-même annoncé l'inauguration de la rocade de Kiembe, qui est assortie d'une digue, ce samedi. Cette nouvelle route relie directement la route nationale numéro 7 (RN7) au port de Toliara, ce qui évite aux transporteurs de marchandises de traverser le centre-ville.

Toujours dans la liste des projets routiers, le locataire d'Iavoloha rappelle que la réhabilitation de la RN13 «est un des grands défis posés». Dans son programme durant ce déplacement dans le Sud du pays, justement, figure une visite du chantier de la RN13. Sauf changement, il partira d'Amboasary Atsimo jusqu'à Ambovombe. Les travaux sur l'axe Tolagnaro - Ambovombe, en passant par Amboasary Atsimo, sont pratiquement terminés.

«Nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons poursuivre les travaux de réhabilitation de la RN13», ajoute le président Rajoelina. À s'en tenir à son allocution d'introduction de la réunion, le lancement des travaux de réhabilitation de la partie entre Ambovombe et Ampamata a été validé par le Conseil des ministres d'hier. La Banque mondiale a accordé le financement du chantier, qui fait 107 kilomètres, selon ses explications. «La partie Ikalamainty jusqu'à Betroka sera également réhabilitée», ajoute-t-il.

Dans son discours, Andry Rajoelina a également indiqué que le Conseil des ministres va acter le projet baptisé Mandrare, du nom de la rivière qui coule dans le district d'Amboasary et ses environs. Il comprend notamment la réhabilitation de 142 kilomètres de route qui part de la commune d'Amboasary Atsimo jusqu'à Tsivory. Un autre projet routier majeur que le Président a inscrit dans sa prise de parole en ouverture de la réunion décentralisée de l'Exécutif est la réhabilitation de la RN10.

Plan d'urbanisme

La cérémonie de pose de la première pierre pour la réhabilitation de la RN10 se tiendra demain à Ampanihy. Partant d'Andranovory jusqu'à Ambovombe, cette route n'a jamais été goudronnée. «Cela va changer», a déclaré le chef de l'État. Il indique, du reste, que le financement est bouclé et que les travaux dureront deux ans. En matière d'infrastructure routière, «la boucle sera bouclée dans le Sud lorsque ces travaux seront terminés», se réjouit le président de la République, en référence à la RN10 et à la RN13.

Reliant les régions Atsimo Andrefana, Anosy, Androy et une grande partie de la région Ihorombe, la RN10 et la RN13 sont effectivement les principaux axes routiers du Grand Sud. «Jamais il n'y a eu d'aussi grands projets menés dans le Sud. Tous les voyants sont au vert pour le développement du Sud», se félicite le chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, le locataire d'Iavoloha ajoute que la question de la réhabilitation de la RN7, qui fait le lien entre Antananarivo et Toliara, «fait également partie des sujets majeurs lors de ce Conseil des ministres».

Le chef de l'État a également évoqué la réhabilitation de la RNT55 entre Bevoay et Morombe. Le financement de l'aménagement et du bitumage de cette route de 78 kilomètres a été obtenu en décembre. Ce chantier a également une dimension stratégique, puisqu'il traverse les périmètres irrigués du Bas Mangoky, qui produisent plus de 29 000 tonnes de produits vivriers par an. Pour Toliara en particulier, «le plan d'urbanisme directeur» de la ville fait partie des actes adoptés par l'Exécutif, selon l'allocution présidentielle.

Ce plan comprend l'aménagement du bord de mer de Toliara, pour en faire un pôle touristique à l'instar de celui de Toamasina. La réhabilitation des principaux axes routiers de la ville y est également inscrite. Sur la question épineuse de l'approvisionnement énergétique, le président Rajoelina annonce la construction d'un nouveau parc solaire de 5 mégawatts. Elle se fera en deux temps, à raison de 2,5 mégawatts pour chaque étape. «D'ici l'année prochaine, la production d'électricité propre à Toliara sera de 10 mégawatts», indique-t-il.

Des forages pour renforcer la production d'eau potable sont aussi annoncés, ainsi que des projets de proximité comme l'électrification à l'énergie solaire de vingt-quatre centres de santé de base de niveau II (CSB II), et la construction de CSB II et d'écoles dans quatre-vingt-une communes de la région Atsimo Andrefana. Le renforcement de la lutte antiacridienne a également été à l'ordre du jour des discussions d'hier.