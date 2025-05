Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 mai 2025

revue de presse

Afrique de l'Ouest: Le GIABA présente deux rapports de typologies face aux menaces de criminalité financière

La 43ème Commission technique et Plénière du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) s’est tenue ce jeudi 15 mai à Dakar. Présidée par M. Edwin Harris Jr, Directeur général du GIABA, cette plénière marquant la toute première dans le cadre du troisième cycle des évaluations mutuelles du GIABA, a permis aux techniciens des États membres de faire le point sur les menaces et défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la sous-région.

Pour M. Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, Correspondant national du GIABA au Sénégal et Président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), les réunions statutaires des instances communautaires, telles que la Commission technique et la Plénière du GIABA, constituent des cadres d’échange privilégiés où la réflexion collective se transforme en initiatives concrètes, et où les synergies interétatiques se renforcent, dans le but de consolider l'efficacité de leurs dispositifs nationaux, en parfaite cohérence avec la vision sécuritaire portée par la CEDEAO. (Source allAfrica)

African Lion 2025 : démonstration du système Himars au sud Maroc

Dans le cadre des manœuvres African Lion 2025, les Forces armées royales marocaines (FAR) et la Garde nationale de l’État américain du New Hampshire ont mené, le mercredi 14 mai, une démonstration tactique du système d’artillerie Himars près de Cap Drâa, dans le sud du Maroc, selon des sources militaires contactées par l’Agence Internationale.

L’exercice de démonstration tactique du système d’artillerie Himars, au sud du Maroc, s’est déroulé en marge des manœuvres conjointe African Lion 2025, le plus grand entraînement militaire annuel conduit par les États-Unis en Afrique, mobilisant cette année plus de 10 000 soldats issus de 50 pays, dont plusieurs membres de l’OTAN, sur des sites répartis entre le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Ghana. (Source apanews)

La Libye reconnaît l’autorité de la CPI, qui enquête sur les crimes présumés commis sur son territoire depuis 2011

La Libye n’est pas membre du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, mais le Conseil de sécurité de l’ONU avait saisi la Cour de la situation en Libye en février 2011.

La Libye reconnaît désormais l’autorité de la Cour pénale internationale (CPI), qui enquête sur les crimes contre l’humanité présumés commis sur son territoire depuis 2011, a annoncé jeudi 14 mai le procureur de la CPI, Karim Khan.

« Je salue le courage, le leadership et la décision des autorités libyennes », qui ont envoyé une déclaration officielle en ce sens concernant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis depuis 2011, en cours et jusqu’à fin 2027, a ajouté Karim Khan lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. (Source Lemonde Afrique)

L’Éthiopie enregistre un record historique d’exportations de café

L’Éthiopie a franchi un cap majeur dans sa filière café. Selon l’Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA), le pays a généré 1,87 milliard de dollars grâce à ses exportations de café sur les dix premiers mois de l’année fiscale 2024-2025, un niveau de recettes jamais atteint auparavant sur une période équivalente.

Entre juillet 2024 et avril 2025, 354 302 tonnes de café ont été exportées, un volume qui dépasse de 147 % les objectifs fixés et représente une hausse de 70 % par rapport à la même période l’an dernier. Côté recettes, la progression est également remarquable : +87 % en valeur, soit près de 870 millions de dollars supplémentaires. (Source Africanews)

Le Togo engrange 6,2 milliards FCFA grâce au Guichet Maritime Unique

Le Togo confirme son rôle stratégique dans l’économie maritime régionale. Selon Eco & Finances, le Guichet Unique des Redevances et Recettes Non Fiscales (GRM), opérationnel depuis octobre 2023, a permis de mobiliser 6,2 milliards FCFA en un an.

Ce chiffre impressionnant est tiré du dernier rapport du Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers, qui salue l’efficacité de ce dispositif.

Le GRM, conçu pour centraliser et sécuriser les flux de recettes non fiscales du secteur maritime, marque un tournant dans la modernisation des procédures portuaires et la transparence financière. (Source togonews)

Centrafrique : Amnesty International appelle à élargir les poursuites contre l’ex-chef rebelle Armel Sayo

En République centrafricaine, dix jours après son extradition du Cameroun, Armel Sayo est désormais aux mains de la justice. L’ancien chef rebelle, plusieurs fois ministre, avait notamment appelé à renverser le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, et son groupe avait commis des attaques contre l'armée pour lesquelles il est poursuivi. Mais pour Amnesty International, la justice centrafricaine ne doit pas se limiter à ces faits récents.

Amnesty International appelle à des chefs d'accusation plus larges concernant Armel Sayo. L’ancien chef rebelle, extradé du Cameroun début mai, a été inculpé pour rébellion, crimes de guerre et crimes contre l’humanité en lien avec la création d’un nouveau groupe armé opposé au gouvernement, la Coalition militaire de salut du peuple et de redressement. (Source RFI)

Cyril Ramaphosa rencontrera Donald Trump le 21 mai à Washington

La question des Afrikaners accueillis aux États-Unis devrait être au menu des discussions, Donald Trump avançant le récit, dénué de fondement, d’un « génocide ».

« Le président Ramaphosa rencontrera le président Donald Trump à la Maison-Blanche, à Washington, pour discuter de questions d’intérêt bilatéral, régional et mondial », indique sans plus de précisions un communiqué de la présidence sud-africaine diffusé tard dans la soirée ce mercredi.

Entre les deux hommes, les frictions sont nombreuses. Le président américain reproche à Pretoria de supposées persécutions des Afrikaners, les descendants des premiers colons européens, ainsi que la plainte pour génocide visant Israël que l’Afrique du Sud a déposée devant la Cour internationale de justice. (Source Jeune Afrique)

RDC : Le Sénat crée une commission pour statuer sur la levée de l’immunité de Joseph Kabila

Le Sénat de la République démocratique du Congo a tenu, ce jeudi 15 mai 2025 à Kinshasa, une séance à huis clos consacrée à la possible levée de l’immunité parlementaire de l’ancien président Joseph Kabila, aujourd’hui sénateur à vie. À l’issue des discussions, une commission spéciale a été mise en place pour approfondir le dossier et rendre ses conclusions dans un délai de 72 heures.

Cette décision intervient dans un climat de débat intense au sein de la chambre haute du Parlement. Plusieurs sénateurs ont plaidé en faveur de la levée de l’immunité, estimant qu’aucune personnalité ne devrait être au-dessus de la loi. D’autres, en revanche, s’en tiennent à une lecture stricte de l’article 224 du règlement intérieur du Sénat, qui exige, selon eux, un passage par le vote du Congrès, réunissant les deux chambres du Parlement, pour valider une telle procédure. (Source Opinion info)

CAN U20 : Le Maroc brise le rêve égyptien

En s’imposant face à l’Égypte (1-0) dans un Suez Canal Stadium chauffé à blanc, le Maroc s’est offert une place en finale de la CAN U20 TotalEnergies 2025. Un but du joker Jones El Abdellaoui a suffi pour faire plier les hôtes et rejoindre l’Afrique du Sud en finale.

Le Maroc n’a pas tremblé. Opposés au pays hôte dans une demi-finale tendue et physique, les Lionceaux de l’Atlas ont montré leur maturité et leur sang-froid. Dans un match longtemps indécis, c’est Jones El Abdellaoui, tout juste entré en jeu, qui a fait basculer le destin. À la 77e minute, l’attaquant a coupé au premier poteau un centre précis d’Ismaël Aouad pour offrir au Maroc une victoire méritée. (Source CAF)