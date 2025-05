Afrique Centrale: Brazzaville abritera le forum économique pour la croissance et l'investissement

Le Conseil économique, social et environnemental (Cése), présidé par Emilienne Raoul, a annoncé, à l'issue de sa session ordinaire, la tenue, du 10 au 12 juin, à Brazzaville du Forum économique pour la croissance et l'investissement en Afrique centrale (Féciac), sous le haut patronage du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Le Féciac va regrouper onze Etats de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et traitera des financements des projets soumis par les entreprises. Les investisseurs venant de tous les horizons du monde, qu'ils soient régionaux ou non régionaux, seront au coeur de ce forum.

Outre cette annonce, le Cése a présenté son budget exercice 2025, équilibré en recettes et en dépenses, qui se décline ainsi qu'il suit : les recettes sont estimées à 1 385 000 000 FCFA, elles proviennent de la subvention de l'Etat et sont essentiellement destinées au fonctionnement. Par contre, les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses centralisées et décentralisées. Et les dépenses centralisées représentent 1 203 955 000 FCFA, soit 86,93% des estimations du budget contre 1 191 955 000 FCFA en 2024 ; soit une augmentation de 12 000 000 FCFA en valeur absolue et de 1,01% en valeur relative.

Réuni du 6 au 9 mai en session ordinaire, le Cése a adopté le rapport général de 2019-2023, le rapport de la 6e session de mars 2024, le rapport d'activités 2024 ainsi que le compte-rendu des travaux de la deuxième rencontre citoyenne des 20 et 21 mars 2025.

Plusieurs projets d'avis relatifs à la situation économique, sociale et environnementale du Congo ont été aussi approuvés. En rapport avec le contexte de la protection sociale au Congo, défis et pistes de solutions, les conseillers ont plaidé pour une protection sociale sans exclusive, notamment l'élargissement de l'assurance sociale à des catégories de travailleurs auparavant non couverts ou des groupes difficiles à couvrir, le renforcement du caractère adéquat et la portée des programmes d'assistance sociale existants, la promotion d'une approche systémique des programmes de filets de sécurité sociale ainsi que le suivi régulier de l'applicabilité des réformes entreprises, tant au niveau du régime général de la sécurité sociale que de celui des agents publics.

Le conseil a approuvé le rapport de la commission d'apurement des comptes 2023-2024 . Par ailleurs, les conseillers ont recommandé : la finalisation du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du Cése pour une gestion efficiente des actes administratifs par l'ensemble des personnels du Conseil. Ils ont également préconisé le renforcement des liens de fonctionnalité entre les équipes de la présidence, de la questure et du secrétariat général pour une meilleure traçabilité ; l'organisation chaque fin de trimestre des séances de régularisation des écritures comptables ; le renforcement des capacités des personnels de la questure et de la direction administrative et financière.

Le respect de la procédure réglementaire d'élaboration du budget du Conseil même en situation d'urgence, le paiement de la totalité des frais de fonctionnement des Commissions permanentes 400 000 FCFA au lieu de 200 000 FCFA actuellement, l'inscription des dons et legs comme une source des recettes du Conseil font aussi partie des récommandations. Les conseillers suggèrent également la publication d'un texte fixant les modalités de prise en charge des frais d'hospitalisation et des obsèques d'un membre du Conseil.