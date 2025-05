Afrique: Maroc - Afrique du Sud, vingt-huit ans après

Vingt-huit ans après s'être affrontés en finale de la CAN U20 CAF TotalEnergies, Marocains et Sud-Africains se retrouvent, ce dimanche au Caire, pour un remake aux allures de revanche.

Le temps a filé, mais les mémoires n'ont rien effacé. En 1997, le Maroc s'imposait d'une courte tête (1-0) face à l'Afrique du Sud pour soulever son premier - et à ce jour unique - titre continental chez les U20. Dimanche, les Lionceaux de l'Atlas auront l'occasion de raviver ce souvenir glorieux. En face, les Amajita n'auront qu'une idée : inverser le scénario, rattraper le fil de l'histoire, et inscrire enfin leur nom au palmarès.

Deux finalistes, deux chemins similaires. En demi-finale, jeudi, le Maroc a fait chuter l'Égypte, pays hôte, dans un derby du Nord tendu, maîtrisé et scellé par le réalisme de Jones El Abdellaoui (1-0, 77e). Un peu plus tôt, l'Afrique du Sud avait déjoué les plans d'un Nigeria favori, grâce à un coup de tête rageur de Michael Smith (1-0, 66e).

Des Lionceaux solides, des Sud-Africains libérés

Solide derrière, compact au milieu, tranchant devant : le Maroc de Mohamed Ouahbi a traversé les matches à élimination directe sans encaisser le moindre but. Reda Laalaoui organise, Hossam Essadak oriente, Ismaël Aouad déborde... et l'équilibre se tient. Sereins, les Lionceaux s'avancent en finale avec la confiance d'un collectif huilé et l'élan d'un passé glorieux.

Face à eux, les Sud-Africains ont gagné en puissance au fil du tournoi. Bousculés en phase de groupes, les hommes de Vela Khumalo ont haussé le ton. Leur succès face au Nigeria, référence continentale, n'a rien d'un hasard. Il porte la marque d'une équipe qui a appris à souffrir, à se serrer, à frapper juste. Et qui n'a pas oublié que leurs aînés avaient, en 1996, conquis la CAN à domicile. Le rendez-vous est trop grand pour le laisser passer.

Une finale de mémoire et de revanche

Il y aura donc de l'enjeu, du prestige, de la mémoire et une certaine idée de rédemption dans cette finale. Une opposition entre rigueur tactique et ambition retrouvée. Une bataille entre une équipe qui veut renouer avec son passé et une autre qui veut enfin exister dans le palmarès.

Au Caire, dimanche soir, le rideau tombera sur cette CAN U20. Mais entre Maroc et Afrique du Sud, c'est peut-être un vieux chapitre qui s'achève. Et un nouveau qui s'écrit.