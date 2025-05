Congo-Brazzaville: FIFA - La Fécofoot rétablie dans ses droits d'association membre

La Fédération internationale de football association (Fifa) a levé, le 14 mai, à la veille de son 75e congrès prévu à Asunción au Paraguay, la suspension infligée depuis le 6 février à la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

L'ordonnance de rétractation délivrée par la Cour d'appel de Brazzaville au Comité exécutif de la Fécofoot a permis à la Fifa de se rendre compte des efforts déployés par les autorités congolaises dans la résolution de la crise. La levée de la suspension est donc la suite logique. « Nous souhaitons vous informer que par décision du 14 mai 2025, le Bureau du Conseil de la Fifa a décidé de lever la sanction de la Fécofoot avec effet immédiat », indique la Fifa dans son courrier.

La Fécofoot a confirmé à la Fifa, par un courrier officiel daté du 10 mai, que les quatre conditions susmentionnées étaient pleinement remplies. Le 6 février dans sa lettre de suspension, le Bureau du Conseil de la Fifa conditionnait la levée de la sanction par la reprise du contrôle total du siège de la Fécofoot, du Centre technique d'Ignié et des autres installations de la Fécofoot dirigée par Jean Guy Blaise Mayolas. Il s'agissait de renoncer également à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la Fécofoot et / ou la reprise du contrôle total par les signataires reconnus par la Fifa et la CAF, d'invalider ou d'annuler toute décision juridique ou autre, autorisant la Commission ad hoc d'exercer le contrôle ou une autorité quelconque sur la Fécofoot. Même aussi une pleine coopération pour permettre à la Fécofoot de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part des tiers.

L'ordonnance de rétractation a pesé sur la balance. « La Fécofoot a également joint dans sa correspondance la copie d'une ordonnance de justice du 9 mai de la Cour d'appel de Brazzaville confirmant entre autres le rétablissement dans ses fonctions du Comité exécutif de la Fécofoot représenté par M. Jean Guy Blaise Mayolas. Par conséquent, la Fécofoot a demandé la levée de la suspension prononcée à son encontre », précise le Bureau du conseil. Et de poursuivre : « Sur cette base et considérant que les conditions fixées par le Bureau dans sa décision du 6 février 2025 sont désormais remplies comme en atteste le courrier officiel de la Fécofoot, le Bureau a décidé le 14 mai 2025 de lever la suspension de la Fécofoot avec effet immédiat »

La Fécofoot s'est donc vu restituer avec effet immédiat l'ensemble de ses droits de membre conformément à l'article 13 des statuts de la Fifa. « En conséquence, les équipes représentatives et les clubs de la Fécofoot peuvent à nouveau participer aux compétitions internationales. Cette décision signifie également que les membres et les officiels de la Fécofoot peuvent de nouveau bénéficier des programmes de développement, des cours et des formations proposés par la Fifa et la CAF », souligne le courrier de la Fifa. Et d'ajouter : « De plus les associations membres peuvent à nouveau entretenir des relations sportives avec la Fécofoot et/ ou ses équipes ».

Le football congolais a donc gagné et sort de cette crise grandi. Le ballon peut rouler à nouveau.