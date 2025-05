Libye: Après trois jours de violents combats, Tripoli observe une trêve fragile

Mercredi 14 mai, le Gouvernement d'union nationale (GUN) reconnu par la communauté internationale a décrété une trêve dans toute la capitale après de violents affrontements entre plusieurs milices qui ont commencé dans la soirée du lundi 12 mai. Les Nations unies, qui jugent la situation alarmante, « appelle toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour maintenir cette trêve et la renforcer par le dialogue ».

Selon des journalistes de l'AFP présents dans la capitale libyenne, le calme est revenu dans les rues de Tripoli ce jeudi 15 mai, après trois jours d'intenses combats. Et si quelques épiceries et boulangeries ont pris le risque d'ouvrir, la prudence, malgré tout, reste de mise sur place : les rideaux de nombreux magasins sont restés baissés, les établissements scolaires n'ont pas reçu les élèves et l'aéroport de la capitale est resté fermé.

Il faut dire que des mouvements de troupes observés en direction de la ville font craindre la reprise des très violents affrontements qui ont secoué la capitale libyenne depuis lundi 12 mai, comme en témoigne les images de nombreux véhicules militaires et civils calcinés à la suite de combats à la mitrailleuse lourde et au lance-roquette diffusées sur les réseaux sociaux. Selon différentes sources, ils auraient fait entre six et huit morts, bilan que le ministère libyen de la Santé n'a, lui, pour l'heure, pas confirmé.

Depuis le début de la semaine, le Gouvernement libyen d'union nationale (GUN) s'est effectivement lancé dans une vaste offensive contre les milices avec lesquelles il coexistait jusqu'alors dans un « modus vivendi caractéristique de Tripoli ces dernières années », selon Jalel Harchaoui, géopolitilogue spécialiste de la Libye et chercheur associé au sein du Royal United Services Institute de Londres, au micro de RFI.

Guet-apens

Tout a commencé avec la mort d'Abdel Ghani Al-Kikli, alias « Gheniwa », dans la journée du lundi 12 mai. Tombé dans un guet-apens alors qu'il était venu assisté à une médiation organisée dans une caserne de la Brigade 444, une milice d'importance restée fidèle au GUN, il était le chef de l'Autorité de soutien à la stabilité (SSA), l'un des groupes armés les plus puissants de Tripoli. De facto, son élimination a mis « fin à ce régime de cohabitation [entre le gouvernement et les milices], puisqu'un minimum de confiance est nécessaire pour qu'il puisse exister », poursuit Jalel Harchaoui.

Saluée comme un « succès » par le ministère de la Défense, l'opération a galvanisé le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, qui y a vu lui « une étape décisive vers l'élimination des groupes irréguliers » et a profité de l'occasion pour dissoudre toutes les milices ainsi que certains organes sécuritaires qui se partagent les quartiers de la capitale.

Ce dernier a notamment dans le collimateur la Force Radaa (« Dissuasion », en français), un groupe salafiste armé fondé en 2013 très populaire dans certains quartiers de l'est de Tripoli. Alors que de violents affrontements ont opposé la Force Radaa à la Brigade 444 mardi et mercredi, près de 500 personnes sont descendues dans la rue, dans la soirée du 14 mai, pour protester contre sa dissolution.

Le GUN « doit veiller à ce que tous les membres de ces milices - y compris leurs chefs soupçonnés d'avoir commis des crimes de droit international et de graves violations des droits humains - aient à répondre de leurs actes », avait insisté, mardi 13 mai, Mahmoud Shalaby, chercheur sur la Libye à Amnesty international. Un appel peut-être entendu puisque ce jeudi 15 mai, la Libye a fait savoir au bureau de la Cour pénale internationale (CPI) qu'elle reconnaissait sa juridiction pour les présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Libye pour la période courant de l'année 2011 à l'année 2027.