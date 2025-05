Soudan: L'ONU salue le prolongement de l'ouverture du poste-frontière d'Adré pour l'aide au Darfour

Les agences humanitaires des Nations Unies ont salué, jeudi, la décision du gouvernement soudanais, de prolonger l'ouverture du poste-frontière d'Adré, un point de passage considéré comme essentiel pour l'acheminement de l'aide dans les zones menacées par la famine dans les régions du Darfour et du Kordofan.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), ce poste frontalier, « véritable bouée de sauvetage pour des millions de personnes », reste la voie la plus directe et la plus efficace pour acheminer une aide vitale aux populations vulnérables soudanaises du Darfour.

« Je me réjouis de la décision de maintenir ouvert pour trois mois supplémentaires le point de passage frontalier d'Adré entre l'est du Tchad et le Darfour », a écrit sur le réseau social X, Clémentine Nkweta-Salami, Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Soudan

Adré constitue une alternative essentielle au poste frontière de Tiné, qui relie le Tchad au Soudan. « Compte tenu des défis opérationnels et de protection, le point de passage d'Adré doit rester ouvert en permanence pour permettre l'acheminement continu de l'aide humanitaire vitale au Soudan à l'échelle requise », a insisté l'OCHA.

Plus de 55.000 tonnes d'aide acheminées

Alors que Tiné reste ouvert, « les conflits et les activités criminelles » le long de la route au Darfour continuent de poser des problèmes d'accès importants pour les opérations humanitaires. Avec le début de la saison des pluies, les fortes pluies et les inondations compromettent encore plus la viabilité de cette route, la rendant largement impraticable.

Selon les agences humanitaires de l'ONU, le corridor de Tiné présente également de sérieux risques pour les civils qui fuient les violences au Soudan et tentent de se mettre à l'abri au Tchad. « De nombreux réfugiés nouvellement arrivés auraient été victimes d'extorsion et de violence en cours de route ».

Entre août 2024 et mai 2025, environ 1.600 camions transportant près de 55.000 tonnes de marchandises humanitaires vitales sont entrés au Soudan par le point de passage d'Adré. Ces fournitures étaient suffisantes pour répondre aux besoins urgents de 2,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

La majeure partie de cette cargaison (75 %) consistait en des produits alimentaires d'urgence et de soutien aux moyens de subsistance, tandis que le reste comprenait des produits essentiels dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, des abris, des produits non alimentaires, de l'éducation et de la nutrition.

Ces biens humanitaires ont été distribués à plus de 2,2 millions personnes dans tout le Darfour dont plus de 740.000 personnes au Darfour central, mais aussi près de 75.000 au Kordofan occidental.

L'afflux de réfugiés soudanais au Tchad continue

Par ailleurs, l'afflux des réfugiés soudanais se poursuit au Tchad, avec un nombre d'exilés atteignant désormais des niveaux comparables à ceux du début du conflit en 2023. Au cours des 30 derniers jours, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a enregistré plus de 47.000 réfugiés soudanais dans les provinces du Wadi-Fira et de l'Ennedi-Est.

Un précédent décompte effectué mercredi faisait état de 40.000 réfugiés en un mois. Selon le HCR, ce nouvel afflux est principalement alimenté par « l'escalade des violences dans la région du Darfour, où des affrontements entre groupes armés rivaux se multiplient, ainsi que dans d'autres zones affectées par l'insécurité ».

De nombreux déplacés de force seraient toujours en route, contraints de marcher depuis le Soudan en raison de l'inaccessibilité financière des moyens de transport, ce qui les expose à des risques accrus en matière de protection.

Selon le HCR, plus de 70% des nouveaux arrivants ont déclaré avoir été victimes de violations des droits humains au cours de leur fuite vers le Tchad, dont 20 % d'agressions physiques, la même proportion pour les extorsions de biens et 8% de violences sexuelles. « 55% des ménages interrogés ont indiqué que des membres de leur famille se trouvaient toujours bloqués au Soudan à cause du manque de moyens de déplacement (37%), de la crainte d'arrestation arbitraire (30 %), de la crainte d'être recruté de force par les groupes armés (20 %) », a détaillé l'agence onusienne.