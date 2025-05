Afrique: CAN U-20 - Le Maroc de Mohamed Ouahbi entre respect et ambition avant l'Égypte

Le rideau se lève sur l'un des chocs les plus attendus de cette Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies 2025 : un derby du Nord entre l'Égypte, hôte galvanisé, et le Maroc, toujours invaincu. Si les deux équipes ont déjà composté leur billet pour la Coupe du Monde U-20 au Chili, c'est désormais un titre continental qui les appelle. Et Mohamed Ouahbi, le sélectionneur marocain, n'en fait pas mystère : ses Lionceaux de l'Atlas ont encore faim.

« Respecter, mais ne pas se renier »

Face à la presse, à la veille de ce duel programmé jeudi au stade du 30 Juin (18h GMT), le ton est posé. « Nous avons beaucoup de respect pour l'équipe nationale égyptienne. Elle est combative, organisée, dotée de joueurs talentueux », concède Ouahbi, lucide sur la force de frappe de son voisin. Mais le message est double : lucidité, oui -- résignation, jamais. « Notre objectif, désormais, c'est le titre. Nous avons atteint la première marche avec la qualification au Mondial. Mais ce n'est pas une finalité. »

Depuis le début du tournoi, le Maroc s'est illustré par sa solidité défensive, une maîtrise tactique indéniable et une constance rare dans les moments clés. Lors du quart face à la Sierra Leone, il a fallu attendre la 115e minute et un but contre son camp pour sceller la qualification. « Nous ne nous attardons ni sur les arbitres, ni sur l'état du terrain, ni sur l'environnement, explique Ouahbi. Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes, notre discipline, notre projet de jeu. »

Un mantra que ses joueurs appliquent à la lettre. En quatre matches, les Marocains n'ont concédé aucun but dans le jeu. Une rigueur défensive qui les place parmi les favoris, même face à une Égypte portée par un public incandescent.

Les deux sélections ne se sont plus affrontées depuis les éliminatoires de cette même CAN. C'était en 2024, déjà, et le Maroc l'avait emporté 2-1. Depuis, les dynamiques ont évolué, mais l'intensité promet d'être intacte. L'Égypte, qualifiée au bout du suspense après une remontée héroïque contre le Ghana (2-2, 5-4 t.a.b), arrive avec le vent dans le dos. Mais Ouahbi préfère balayer les spéculations. « La seule chose qui compte, c'est ce que nous ferons pendant 90, voire 120 minutes. »

Libérés, mais pas rassasiés

Le technicien marocain ne cache pas que la pression a changé de camp depuis la qualification mondiale. « Les garçons étaient soulagés. Ce quart de finale a ôté un poids immense. Mais très vite, l'état d'esprit a changé. Ils veulent aller chercher quelque chose de grand. On ne vient pas dans une CAN juste pour figurer. »

Depuis 2005, le Maroc n'avait plus atteint le dernier carré. Une éternité pour un pays qui investit autant dans ses jeunes catégories. En cas de victoire jeudi, les Lionceaux de l'Atlas disputeraient leur première finale continentale depuis... 1981. Une perspective historique que personne ne veut galvauder.

La CAN U-20 entre dans sa phase décisive, et ce derby maghrébin a des allures de finale avant l'heure. Le vainqueur retrouvera dimanche soit le Nigeria, monument du football de jeunes africain, soit l'Afrique du Sud, surprenante et dynamique. Mais d'ici là, il faudra franchir un sommet.

Mohamed Ouahbi, calme, précis, a résumé l'enjeu avec sobriété : « Ce groupe a tout donné. Maintenant, il veut offrir quelque chose à son pays. » Le rendez-vous est pris.