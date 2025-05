Ile Maurice: AGF et Equity Group annoncent un nouvel accord de garantie

Equity Group Holdings, groupe bancaire leader en Afrique de l'Est et centrale, et l'African Guarantee Fund (AGF), basé à Maurice, ont signé un nouvel accord-cadre de USD 500 millions pour renforcer le financement des micro, petites et moyennes entreprises (PME) dans la région. Ce partenariat permettra à Equity Group de débloquer jusqu'à USD 1 milliard en prêts pour les PME opérant au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie et en République démocratique du Congo. L'initiative vise à créer ou maintenir plus de 50 000 emplois, en mettant l'accent sur les entreprises dirigées par des jeunes, des femmes et celles engagées dans l'économie verte.

Ce n'est pas la première collaboration entre les deux institutions. Depuis 2018, AGF et Equity ont déjà facilité USD 160 millions de prêts à près de 2 000 PME, dont 500 dirigées par des femmes et 900 par des jeunes. Le président-directeur général d'Equity Group, le Dr James Mwangi, a déclaré lors de la cérémonie de signature à Nairobi : «Ce partenariat montre notre engagement à bâtir une croissance inclusive en Afrique. Les PME sont le moteur de nos économies.» De son côté, le Chief Executive Officer d'AGF, Jules Ngankam, a souligné que cette collaboration renforcera encore l'impact d'AGF dans la région : «Nous voulons que davantage de PME accèdent aux financements, grandissent et créent de l'emploi.»

400 000 emplois

AGF, fondé en 2011 à Maurice par la Banque africaine de développement, le Danemark et l'Espagne, a pour mission de faciliter l'accès au financement pour les PME africaines. Aujourd'hui, AGF est le premier fonds de garantie du continent, avec des partenariats dans 44 pays et plus de USD 4,3 milliards garantis, aidant plus de 37 000 PME et contribuant à la création de 400 000 emplois.

Juneid Kodabux, directeur juridique du groupe AGF basé à Port-Louis, était à Nairobi pour représenter Maurice. Il a souligné qu'AGF, incorporé à Maurice, reflète non seulement la solidité de notre centre financier international, mais aussi le rôle croissant que joue l'île dans les partenariats stratégiques pour le développement du continent africain. Ce positionnement renforce la visibilité et l'expertise mauriciennes sur la scène panafricaine, tout en ouvrant des opportunités pour les talents et institutions locales.