Congo-Kinshasa: Le M23 reprend le contrôle de Kishishe et Bambo dans le Rutshuru

Les rebelles du M23 ont repris le contrôle des localités de Kishishe et Bambo, situées en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu, depuis le mercredi 14 mai 2025.

Selon des sources locales, cette reconquête fait suite à des combats menés contre les combattants Wazalendo, qu'ils ont réussi à déloger de la zone.

La reprise de Kishishe et Bambo par le M23, qu'ils avaient volontairement quittées il y a plus d'un an, s'explique, selon les habitants, par la montée en puissance de groupes armés locaux qui, depuis leur départ, s'étaient installés dans la région et y avaient renforcé leur présence en menant des attaques et embuscades répétées contre le M23.

Ces mêmes sources expriment leur crainte d'une résurgence imminente des affrontements, les Wazalendo s'étant retranchés non loin des localités reprises.

Ces combats intenses ont considérablement dégradé la situation humanitaire, provoquant des déplacements massifs de populations civiles.

Cependant, une accalmie relative a été observée ce jeudi 16 mai, malgré des tirs sporadiques encore entendus dans certaines parties de Bambo, rapportent nos sources.

Cette région est considérée comme stratégique par les acteurs locaux, non seulement pour des raisons sécuritaires, mais aussi en raison des routes importantes qui facilitent le passage des renforts et des mouvements rebelles entre Masisi et Rutshuru.

Par ailleurs, d'autres témoignages indiquent que depuis le matin du jeudi 16 mai, le M23 a renforcé ses positions à Bambo. Un notable de la région rapporte que deux personnes ont été blessées la veille à Kishishe et que plusieurs boutiques ont été pillées à Bambo. Une grande partie de la population est restée confinée chez elle pendant ces affrontements à l'arme lourde.

Enfin, depuis le début de la semaine du 12 mai 2025, les rebelles du M23 mènent également des attaques contre les Wazalendo dans les localités de Bundasi et Nushababwe, dans le groupement de Tongo, ainsi que contre les FDLR dans la partie mozambicaine du parc des Virunga, selon des témoins.