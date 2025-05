Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SITAB réalise la meilleure performance pour la troisième journée consécutive

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 15 mai 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre SITAB (Société Ivoirienne de Tabacs) Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions pour la troisième journée consécutive.

Le cours de cette valeur est passé de 13 635 FCFA la veille à 14 655 FCFA ce 15 mai 2025, soit une augmentation de 1 020 FCFA. Entre le 8 mai 2025 où elle cotait 10 215 FCFA et ce 15 mai 2025, l'action SITAB Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 4 440 FCFA. Les investisseurs continuent toujours de plébisciter les bons résultats au titre de l'exercice 2024 ainsi que du premier trimestre 2025. Au 31 décembre 2024, la SITAB a réalisé un résultat net de 44,730 milliards FCFA contre 12,399 milliards FCFA au 31 décembre 2023, soit une forte progression de 260,75%.

La même tendance est notée concernant le résultat net du premier trimestre 2025 marqué par une hausse de 146% à 9,405 milliards FCFA. Les dirigeants de l'entreprise n'ont pas encore fixé la date de l'Assemblée Générale Ordinaire. Dans leur projet d'affectation du résultat net de l'exercice 2024, il ont ajouté au bénéfice le report à nouveau de l'exercice précédent de 716,836 millions FCFA, soit un total à la disposition des actionnaires de 45,447 milliards FCFA.

En dehors du titre SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 14 655 FCFA), le reste Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 15 850 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 5,33% à 11 060 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,70% à 700 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 6 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,99% à 665 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,75% à 1 155 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 580 FCFA), BOA Niger (moins 2,99% à 2 600 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 1 320 FCFA).

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 85,521 milliards FCFA, passant de 11 497,954 milliards FCFA la veille à 11 583,475 milliards FCFA ce jeudi 15 mai 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 15 millions, à 10 567,573 milliards FCFA contre 10 567,558 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessus du milliard FCFA, passant de 1,373 milliard FCFA la veille à 1,340 milliard FCFA ce jeudi 15 mai 2025.

Les indices phares de la bourse sont tous au vert. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,74% à 300,38 points contre 298,17 points la veille. Cet indice a dépassé pour la première fois la barre des 300 points. Ce qui démontre la bonne dynamique qui a cours actuellement à la BRVM, cinquième Bourse des valeurs du continent. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,62% à 151,22 points contre 150,29 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la plus vigoureuse progression avec 0,93% à 124,52 points contre 123,37 points la veille.