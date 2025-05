Gabon: Ogooué-Ivindo projet PIP - Le PNUD fait le point avec les autorités locales

Une mission d'évaluation technique et financière séjourne actuellement dans la province de l'Ogooué-Ivindo pour faire le point des travaux en cours et apporter des ajustements structurels pour répondre aux défis identifiés.

Alors que des interrogations récentes ont émergé concernant la gestion des fonds alloués au développement de la province de l'Ogooué-Ivindo, les autorités de ladite province et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) tiennent à réaffirmer leur engagement commun en faveur d'une transparence accrue et d'une exécution rigoureuse des projets.

Des réalisations tangibles malgré les défis

Les fonds de 7 milliards de F CFA, octroyés par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, ont permis de lancer des projets structurants. Parmi les réussites notables figurent de nombreux forages, qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations :

· 19 Points d'eaux Autonomes dans les villages de Ayol, Bingoma, Elata-Bakota, Balimba, Mbomao, Laboka, Yen, Ekarlong, Carrefour SHM, Sougalam-Nfoubenzock, Melane, Ebe- Messe, Mitome-Atong, Agnang, Akana, Afoumadzo, Bisso,

· 27 bornes fontaines permettant ainsi d'améliorer l'accès à l'eau potable aux populations locales à Owan centre, Owan village, Mekoun, Ngouriki, Kombani, Nkaritom, Vie chère, Vie dure, Paris Bouyon, Malendo, Koko, Djibo, Mbelakambe, Corniche, Centre-ville Mekambo, Bangui, Batouala, Toulon, Ville Bakota, Kouatoua

· 54 pompes à motricité humaine (PMH) permettant ainsi d'améliorer l'accès à l'eau potable aux populations locales sur les axes Makokou-Maybouth-Batoula-Ntsengkélé. De même, les travaux de réhabilitation d'écoles primaires et logements de Ntsibelong, du pré-primaire et primaire de Ntsenkele, de Mbes, de Messe et d'Inzaza pour ne citer que ces derniers, répondant aux besoins fondamentaux des populations.

En matière d'éducation et de santé, les travaux d'envergure ont démarré avec la réhabilitation du Centre des Grandes Endémies de Makokou et progressent vers une réhabilitation imminente des dispensaires de Koumameyong et la construction de celui de Ntsengkele.

· Au moins 12 écoles, dispensaires et mairies ont leurs travaux terminés ou en cours d'exécution.

Il est à noter que les travaux de réhabilitation de la route Malassa-Malouma, qui seront conduits par les TP, sont sur le point de démarrer, avec le début d'acheminement des engins de terrassement. Les parties prenantes notent que les défis rencontrés dans l'Ogooué-Ivindo sont le reflet de complexités inhérentes aux grands projets de développement.

Fort du respect du principe de « ne laisser personne de cote », le PNUD fait de la concertation locale et de l'implication de tous et de toutes, un espace d'expression des besoins. Cette phase cruciale et nécessaire, également consommatrice de temps, a permis aux DS de recadrer plusieurs besoins.

Le PNUD a fourni beaucoup pour permettre aux entreprises locales de bénéficier des marchés à travers plusieurs formations organisées.

Toutefois, la mission de terrain organisée par le PNUD, démontre une volonté ferme de corriger le tir. Avec une gouvernance plus inclusive (la présence des DS aux dépouillements des offres), des contrôles renforcés et un dialogue accru, l'agence onusienne entend remettre la province sur la bonne voie pour transformer ces fonds en réalisations concrètes. En effet, dans les communes de Booué et Ovan, les travaux des deux hôtels de ville seront lancés au mois de mai.

Vers une accélération des projets et une meilleure communication

Si certains appellent voix réticentes appellent encore à écarter le PNUD malgré les multiples dialogues initiés sur le terrain, madame Mme Christiane Lecka, Gouverneur de la province de l'Ogooué-Ivindo, recadre et insiste sur sa volonté d'intégrer davantage les acteurs locaux dans la prise de décision, notamment via des réunions et compte rendu d'état d'avancement de l'exécution des travaux, « l'objectif est que chaque projet réponde aux besoins réels des habitants », précise-t-elle lors de son échange avec l'équipe du PNUD.

Elle a tenu à rappeler que ce projet de dotation du chef de l'État est crucial pour la province de l'Ogooué-Ivindo et invite à travailler main dans la main avec le partenaire technique qu'est le PNUD pour atteindre nos objectifs de développement durable.

Conscients des inquiétudes exprimées par les citoyens, le PNUD et les autorités provinciales décident d'élaborer un chronogramme pour finaliser d'ici août 2025 les projets en cours, notamment les hôpitaux, dispensaires et les écoles.

Les retards initialement constatés sont imputés à des aléas logistiques et non à une mauvaise volonté, assurent les responsables. À ce titre, des mesures correctives ont été actées.