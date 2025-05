Le ministère de la jeunesse et des sports a eu une importante reunion ce mercredi 14 mai 2025 avec la fédération guinéenne de Sambo. Les échanges ont tourné autour des préparatifs du Championnat d'Afrique senior de Sambo qui va se tenir en Guinée du 22 au 26 mai prochain au palais des sports du stade du 28 septembre de Conakry, a constaté Aminata.com à travers l'un de ses journalistes.

À sa sortie de la rencontre, Mamadou Aliou Sory Barry, directeur national adjoint des sports est revenu sur l'objectif de la rencontre.

"La Fédération Guinéenne de Sambo est sur le point d'organiser un championnat d'Afrique de Sambo, senior. Donc vraiment, je veux dire, c'est la catégorie maire. Et comme c'est une première en Guinée de recevoir ce championnat d'Afrique, il était question que l'on puisse discuter de vive voix avec, disons, les organisateurs, les différentes commissions mises en place, pour s'assurer d'un certain nombre de choses. Premièrement, la question sécuritaire. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité soit assurée ? Et deuxièmement, la question logistique, le transport des uns et des autres, l'hébergement.Parce que, quand on reçoit l'Afrique, même si nous n'avons pas nécessairement les installations de dernière minute, mais si nous arrivons quand même à recevoir les gens de la plus belle des manières, c'est cette hospitalité-là qu'ils vont repartir avec. Et Dieu seul sait combien la Guinée est un pays qui a de l'hospitalité. Aussi, les questions médicales. Vous savez, le sport, ces derniers temps, nous comprenons combien il est extrêmement important de tenir compte des questions de santé. Parce que, surtout que c'est des disciplines de combat, tout peut y arriver. Des blessures peuvent y arriver. Il peut y avoir aussi des accidents à l'occasion des compétitions. Donc, c'est tout ça qu'on essayait de passer en revue, pour être certain que les dispositions sont prises. Mais que, bien entendu, le repositionnement de la Guinée soit mis en avant. Autrement dit, que l'on véhicule la véritable image de la Guinée à l'international", explique M. Barry.

Maître de la pêche et de l'économie maritime a connu la presence de Sambo a promis que les activités de la pêche et de l'économie maritime a connu la Amadou Sadigou Bah, Président de la fédération guinéenne de Sambo sort de cette réunion satisfait.

"D'abord, c'est un sentiment de satisfaction. Malgré le calendrier très chargé des responsables du département, ils nous ont reçu et cela s'est très bien passé. Parce que, vous savez, qui parle de l'organisation de championnat d'Afrique qui est une première en Guinée depuis l'indépendance, ça demande beaucoup de choses, des rencontres pour échanger autour de l'évolution des choses. Donc pour le moment, tout va bien", a-t-il indiqué.

De son côté, capitaine Simon Pierre, médecin, médecin spécialiste en biologie et médecin de sport a fait savoir que dans le domaine de la santé, une équipe médicale est déjà mise place.

"Aujourd'hui, j'avoue que les enfants et les athlètes sont à l'internat. Il y a une équipe médicale qui s'y trouve. Ils sont contrôlés. Le manger, l'hygiène, tout est respecté là-bas. Et déjà, nous sommes en contact avec le CHU de Donka, le service d'urgence et aussi avec les centres médicaux sportifs pour tout éventuel cas de risque qui pourrait arriver. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts. Il faut déjà s'y attendre à la survenue des accidents, les blessures, les entorses. Donc on a toutes les mesures préventives par rapport à tous ces cas qui peuvent arriver", a-t-il rassuré.