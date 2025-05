Congo-Brazzaville: Compétitivité - Les chefs d'entreprise outillés pour l'étude de marché

L'impact des études de marché sur la compétitivité des entreprises a été au centre d'un petit-déjeuner d'affaires, le 15 mai, aux tours jumelles de Brazzaville. Cet événement a rassemblé des tops managers ainsi que des responsables financiers et marketing de sociétés congolaises. Organisée par le cabinet Target Sarl, en partenariat avec la startup JEM Consulting, la rencontre visait à promouvoir les meilleures pratiques essentielles à la croissance et la survie des entreprises.

La compréhension des tendances du marché, par le biais des études de marché, est cruciale pour la prise de décisions stratégiques. Dans un environnement économique national en constante évolution, face à une concurrence de plus en plus rude, l'étude de marché permet aux entreprises, qu'elles soient nouvelles ou établies, d'évaluer les opportunités d'innovation et de détecter les menaces potentielles. Grâce à cet outil, les dirigeants peuvent mieux appréhender leur marché, identifier les besoins de la clientèle, prendre des décisions éclairées et minimiser les risques, y compris en mesurant l'impact des investissements réalisés.

En organisant ce petit-déjeuner d'affaires, le cabinet Target souhaite repositionner l'importance de l'étude de marché au cœur des préoccupations des tops managers congolais. C'est pourquoi, en début d'intervention, le directeur général de Target, Serge Mumbu, a souligné la nécessité d'adopter des méthodes d'analyse rigoureuses pour maximiser les opportunités d'affaires. Selon lui, les études quantitatives et qualitatives, ainsi que les analyses documentaires, combinées à une bonne connaissance de l'environnement économique, des usages et des attitudes, permettent aux tops managers de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Présent en République du Congo depuis 2012, Target s'appuie sur son équipe locale et sa rigueur dans l'utilisation des outils de travail pour fournir à ses partenaires des diagnostics adaptés au contexte local. L'objectif de la rencontre, intitulée « Les études de marché et la compétitivité des entreprises en République du Congo », était d'aider les participants à prendre conscience de l'importance de la maîtrise du marché, ainsi qu'à cerner le processus de collecte et d'analyse d'informations portant sur un marché spécifique. « Le marché a ses réalités. Si vous ne les suivez pas, ces réalités risquent de vous surprendre. Des études à l'échelle mondiale ont montré que 80 % des nouvelles entreprises tombent en faillite. Nous voulons accompagner les entreprises congolaises pour qu'elles figurent parmi les 20 % qui réussissent. Par rapport à la crise économique actuelle, il est impératif de mettre en place des stratégies pour rester compétitifs », a déclaré l'intervenant.

Ce petit-déjeuner d'affaires a non seulement offert une plateforme de discussion, mais a également semé les graines d'une collaboration future entre ces chefs d'entreprise. Les participants, à l'exemple de Modeste Gboko, directeur du magasin Fnac, se sont mis d'accord sur le fait que la réalisation d'études de marché régulières pourrait à la fois favoriser l'innovation et contribuer à une durabilité économique. Tout comme ce responsable de la Fnac Congo, Farel Mahouma, représentant de Dangote Cement Congo, s'est félicité de la qualité des échanges, notamment concernant les perspectives du marché national. « Nous avons retenu qu'il est essentiel de comprendre ce que le marché attend de nous, de savoir nous positionner et de nous adapter aux besoins du marché afin de rester compétitifs sur le long terme », a témoigné Farel Mahouma.