Congo-Brazzaville: Redoubler d'efforts pour combattre le paludisme

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée sur le thème « Le paludisme prend fin avec nous : réinventer, réimaginer, raviver », le ministre de la Santé et de la Population, le Pr Jean Rosaire Ibara, a rappelé qu'au Congo l'incidence de la maladie atteint près de 215 cas pour 1000 habitants.

Dans un discours prononcé le 15 mai dans la salle des réunions de l'hôtel Pefaco Maya-Maya, devant un parterre d'acteurs nationaux et internationaux, de partenaires techniques et financiers, le ministre de la Santé et de la Population a révélé que cet indice loin d'être partiel est révélateur des efforts constamment fournis pour éradiquer cette maladie, d'autant plus que le rendez-vous de 2030 est très proche. En 2030, chaque pays devra rendre compte de l'atteinte ou non de la cible...en lien avec le troisième objectif de développement durable qui vise l'élimination du paludisme dans le monde. Au Congo, à l'instar de la communauté internationale, le paludisme reste l'un des fléaux les plus dévastateurs de notre époque. De ce fait, a-t-il commenté, dans notre pays comme beaucoup d'autres en Afrique et au-delà, cette maladie continue à faire des victimes, en particulier parmi les plus vulnérables, nos enfants, nos femmes enceintes, nos communautés rurales.

Le représentant résident de Catholic Relief Services (CRS), Dr Vincent Dossou Sodjinou, a mis en exergue grâce aux efforts conjoints les données de l'année 2024 extraient dans le DHIS2 en janvier 2025 qui témoignent des progrès notables enregistrés : dépistage du paludisme - 1 254 759 personnes ont été testées dans les formations sanitaires et au sein des communautés atteignent 71% de l'objectif annuel, traitement du paludisme : 862 622 personnes ont reçu un traitement approprié, représentant 68% de la cible fixée ; prévention chez les femmes enceintes : 47 715 femmes enceintes ont bénéficié d'au moins trois doses de traitement préventif intermittent, dépassant l'objectif avec un taux de réalisation de 125%.

Malgré ces avancées, a-t-il renchéri, le chemin vers l'élimination du paludisme reste parsemé de défis et nous devons continuer à réinvestir dans les infrastructures de santé, la formation du personnel et la recherche pour développer des outils plus efficaces ; réimaginer les stratégies en intégrant des approches innovantes et en adaptant les interventions aux réalités locales. A ces efforts s'ajoute une mobilisation communautaire pour renforcer la sensibilisation et l'adhésion aux mesures de prévention.

Toujours dans cette dynamique, le représentant résident de CRS a annoncé que le Congo s'apprête à lancer dans les prochains jours une campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action, qui constitue une intervention de haut impact dans la lutte contre le paludisme... Soulignons qu'au cours de cette journée le Pr Francine Toumi et le Dr Patrick Bitsindou entomologiste ont animé deux exposés, entre autres, sur la surveillance génomique de la résistance des souches aux antipaludiques...