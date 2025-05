Afrique: 'Le continent peut nourrir le monde' porté sur les fonts baptismaux

"L'Afrique peut nourrir le monde". Tel est l'intitulé de l'ouvrage de George Arthur Forrest porté sur les fonts baptismaux, le mercredi 14 mai, à l'hôtel du Fleuve en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cet ouvrage, le deuxième de la série pour cet entrepreneur congolais, est un véritable cri du coeur lancé à l'endroit des dirigeants africains. Ceux-ci sont souvent portés vers l'extérieur alors que leur continent dispose de tous les atouts capables de le propulser comme puissance économique mondiale. Cet ouvrage pour lequel l'auteur a lui-même fait la recension devant les invités est, en réalité, un véritable plaidoyer pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique.

Pour l'auteur de cet ouvrage de cent-trente-une pages, l'Afrique dispose de grandes étendues de terres fertiles et d'une population jeune et nombreuse. Le continent noir, pense-t-il, à toutes les resources nécessaires pour produire ce qu'elle consomme et consommer ce qu'elle produit. Et face à l'accroissement de sa population ainsi qu'aux bouleversements climatiques à venir, l'Afrique n'a pas le choix : elle doit relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, première condition de son essor économique.

Parlant spécialement de la République démocratique du Congo (RDC), George Arthur Forrest a indiqué que la RDC, sa terre natale, n'est pas qu'un scandale minier, mais aussi un scandale agricole. Et de préciser : " Avec ses 24 millions d'hectares de terres arables, de vastes étendues de forêt qui occupent 66% du territoire ainsi qu'une pluviométrie favorable de 9/12 mois, la RDC a tous les atouts pour être le grenier de l'Afrique". Félicitant l'auteur pour son ouvrage riche en enseignements, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a promis d'en faire un manuel de l'agriculteur et de politique pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. "Je souhaite plein succès à ce livre et je souhaite que tout le monde se le procure". C'est par ces mots que l'autorité suprême a béni l'ouvrage qui entre dans le giron de la grande production littéraire et scientifique nationale.

Entrepreneur congolais de renom né à Lubumbashi en 1940 des parents néo-zélandais, G.A Forrest (85 ans) a traversé les hommes et les époques à la tête du Groupe Forrest International, l'un des fleurons de l'industrie africaine. Fort de son experience d'homme d'affaires, d'homme de culture et de philanthrope, il est aussi auteur de « Un siècle de rêve » publié en 2022. Dans ce premier livre, il a retracé l'aventure entrepreneuriale de sa famille qui a commencé en 1922 à Kolwezi, au coeur du Katanga. Il évoque un siècle de labeur sur une longue route jalonnée d'obstacles et de crises, mais un siècle de rêves obstinés pour bâtir un groupe industriel et participer au développement de la RDC et contribuer à la transformation d'une Afrique décomplexée et conquérante.