Tunisie: Festival de Mayou au Kef - De belles promesses du tourisme régional

Trente-cinq ans déjà, le festival de Mayou bat actuellement son plein dans l'enceinte de La Kasbah, au Kef, mettant en avant les atouts de la région au prisme de sa vocation artisanale et touristique. Dimanche dernier, le ministre du Tourisme avait inauguré la foire d'artisanat et annoncé la création d'une zone touristique dans la région.

Qualifié de précurseur d'abondance, ce festival, comme son nom l'indique, se tient annuellement à la mi-mai, soit peu avant la saison de la récolte, en signe de reconnaissance à Dieu d'une campagne céréalière toujours jugée si bonne et fructueuse.

Le savoureux borzguène

En effet, la préparation du borzguène, et tout ce qui entoure ce fameux plat keffois si succulent et nutritif, demeure une tradition emblématique qui se perpétue, au fil du temps. Mais, elle se veut, une occasion doublement propice à la promotion et de l'artisanat et du tourisme. C'est que le borzguène, mets sucré-salé typique de la région, s'agissant d'un couscous à l'agneau, dattes et aux fruits secs, relève essentiellement d'un patrimoine culinaire riche en produits du terroir que dont on peut aussi se servir dans le développement du tourisme alternatif.

A l'espace de La Kasbah se dressent des stands d'artisanat, exposant des objets et créations faits main et des plats savoureux inspirés des recettes maison. Il y a de quoi se réjouir, tout en découvrant le grand potentiel touristique de la région. Car artisanat et tourisme sont deux secteurs intimement liés, comme deux faces d'une même pièce. Leur promotion doit aller de pair. En fait, «tous les acquis dont se dote Le Kef doivent être valorisés. Ce faisant, on s'inspire des expériences précédentes telles que celle réalisée à Gafsa», promet Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme, soulignant l'importance d'une approche locale propre au Kef pour intégrer des circuits touristiques dans le tourisme intérieur, à même de le faire connaître auprès du large public.

Une zone touristique sur 30 ha

Le Kef, ajoute-t-il, a toujours été une destination du tourisme intérieur fort prisée, d'où il est bon de mieux exploiter son potentiel naturel, culturel et écologique et faire en sorte d'augmenter la capacité d'accueil touristique dans la région. «D'ailleurs, les préparatifs sont déjà en cours pour créer une zone touristique qui s'étend sur 30 hectares. Une fois les procédures parachevées, l'Agence foncière touristique (AFT) aura la charge d'aménager cet espace et de le mettre à la disposition des investisseurs privés», annonce le ministre, indiquant que des journées d'études auront très bientôt lieu au Kef, et qui vont déboucher sur une série d'idées de projets et des recommandations utiles à concrétiser. «Il est aussi intéressant d'encourager la création de projets à haute valeur ajoutée, surtout que l'on a constaté que l'expérience des sociétés communautaires en matière de tourisme et d'artisanat a bien réussi», argue-t-il, évoquant que les mécanismes et institutions de financement et d'accompagnement seront mis à profit, afin d'aider les jeunes à monter leurs propres projets. À en croire, les recommandations issues de ces journées d'étude feront également l'objet de suivi.

Réservations hôtelières, dès maintenant

Dernièrement, rappelle le ministre, un Conseil ministériel a été consacré au secteur du tourisme. Des projets de cahiers des charges relatifs au tourisme alternatif ont été également conçus et élaborés, et ce conformément aux instructions du président de la République. «En prélude à la saison touristique, nos concitoyens établis à l'étranger devraient, dès maintenant, procéder à des réservations hôtelières pour leurs congés et vacances d'été», recommande Sofiane Tekaya. Pas plus tard que le 25 mars dernier, une campagne promotionnelle pour le tourisme tunisien et la destination Tunisie a été lancée, en 14 langues, dans 16 pays européens.

Ce festival de Mayou, édition spéciale tourisme et artisanat, intervient à point nommé pour donner un nouvel élan dynamique à la région et l'ériger en véritable site du tourisme intérieur et alternatif, où l'artisanat dans tous ses états occupe une place de choix.