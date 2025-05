Tunisie: Activités présidentielles - Suivi immédiat des décisions engageant l'avenir du pays

Encore une fois, le président de la République prouve, si besoin est, qu'il demeure fidèle à son approche consistant à mettre en œuvre son projet pour le développement durable et global sur le plan social et économique, tout en optant pour des idées nouvelles et un processus marqué par un esprit nouveau rompant avec les pratiques du passé, notamment au cours de la sombre décennie entre 2011 et 2021.

Parmi ces constantes, on signale la crédibilité caractérisant les promesses faites par le Chef de l'Etat, immédiatement suivies par des décisions tranchantes comme cela a été démontré lors de la visite inopinée effectuée, dans la soirée du 11 mai 2025, dans plusieurs localités du gouvernorat de Ben Arous.

En effet, dans un communiqué officiel, la Présidence de la République a annoncé que ce déplacement-surprise a constitué une occasion idoine de constater bon nombre de défaillances sur le terrain, ce qui a conduit à la décision du limogeage du gouverneur de la localité et son remplacement par une nouvelle personnalité, sachant que Ben Arous représente, à n'en point douter, un des gouvernorats stratégiques du pays.

Il s'agit d'une décision qui vient réaffirmer le degré d'efficacité à conférer à l'administration régionale et le rôle essentiel du poste de gouverneur dans la mise en œuvre de la gestion de la chose publique, tout en témoignant .de la présence d'une Présidence à l'écoute des attentes du peuple, avide de concrétiser ses aspirations, loin des simples déclarations et autres slogans creux.

Rappelons, dans ce cadre, l'insistance du Président Kaïs Saïed quant à la nécessité pour chaque responsable d'assumer entièrement ses responsabilités en prenant l'initiative de surmonter les difficultés et de dépasser les obstacles.

Ainsi, confirmant son souci de privilégier les actions concrètes et le suivi sur le terrain, le Chef de l'Etat a assuré qu'il ne faut pas se contenter de l'adoption de simples textes législatifs, mais de faire en sorte de marquer un nouveau tournant et de créer un nouveau chapitre de l'histoire, l'objectif final étant de transformer concrètement la réalité du pays.

Le Président de la République a clairement mentionné, lors de l'audience accordée à la Cheffe du gouvernement le 28 mars dernier, soit il y a un mois et demi, que l'État et ses institutions ne resteront pas les bras croisés face à ceux qui freinent le bon fonctionnement de l'administration et l'accomplissement des attentes populaires.

Plus encore, le Chef de l'Etat a été incisif en assurant que des milliers de jeunes diplômés, bien que parfois manquant d'expérience, sont prêts à prendre le relais des individus qui se considèrent comme appartenant à une classe spéciale et qui bloquent de nombreux projets. «L'ère des lobbys au sein des institutions publiques, a insisté le Président en substance, est désormais révolue, d'où l'impératif pour qu'elle prenne fin dans les plus brefs délais...».

L'approche présidentielle est ainsi plus que jamais confirmée en vue de rompre, une fois pour toutes, avec les pratiques des forces occultes et rétrogrades ainsi qu'avec les lobbies qui tentent encore de faire obstruction à l'action normale des institutions de l'Etat marqué par son unicité et sa détermination à aller de l'avant sur le chemin du développement et du progrès.