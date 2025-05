Tunisie: Occupation du trottoir - La municipalité de Tabarka fixe un délai pour renouveler les autorisations

La municipalité de Tabarka a lancé, ce jeudi 15 mail, un appel officiel à l'attention des propriétaires de commerces, d'établissements touristiques, industriels et professionnels bénéficiant d'autorisations d'exploitation du trottoir. Ces derniers sont invités à renouveler leurs autorisations et à régulariser leur situation dans un délai d'un mois, selon un communiqué émis par la municipalité.

Le communiqué, affiché dans le hall de la délégation, de la mairie, ainsi que dans plusieurs commerces et établissements publics et privés, précise que des sanctions seront appliquées à l'encontre des contrevenants ne respectant pas les délais et les conditions fixés.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions adoptées par la municipalité de Tabarka en date du 24 février 2025, et désormais publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. Elle concerne l'ensemble des infractions aux règlements relatifs à la préservation de l'esthétique urbaine, architecturale et environnementale, ainsi qu'aux règles d'urbanisme applicables dans les rues, places et espaces publics ou privés.

La municipalité souligne que cette démarche vise à renforcer le respect du cadre urbain et à lutter contre l'occupation anarchique de l'espace public, tout en garantissant une meilleure organisation de la vie urbaine dans un contexte de développement touristique et économique.