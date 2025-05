Tunisie: Tunisair, un bien national à préserver avec des prestations améliorées

La compagnie aérienne nationale fait, de temps à autre, l'objet de tiraillements sociaux et matériels avec des bruits et des voix qui reviennent prétendant une éventuelle cession de cette entreprise à des particuliers, mais à chaque fois, plus précisément depuis l'avènement du président de la République à la magistrature suprême, l'Etat assure que cette entreprise ne sera pas cédée.

Cette détermination vient d'être réitérée par le Chef de l'Etat suite à l'audience accordée, en début de semaine, au ministre du Transport dans le sens où il a tenu à évoquer les dernières perturbations concernant les horaires de départs et d'arrivées avant de revenir à la charge quant aux préoccupations à propos des risques pesant sur le sort de Tunisair, considérée comme étant un joyau du transport aérien, en particulier, et du tissu économique, en général.

«L'Etat n'a nullement l'intention de laisser cette société à des particuliers, comme le souhaitent certains lobbies », a martelé le Chef de l'Etat qui insiste sur le fait de procéder, au contraire, à des réformes structurelles dans le but évident de faire revivre à Tunisair son lustre d'antan, tout en assurant que le déplacement de l'aéroport international de Tunis-Carthage n'est pas du tout envisageable comme l'ont prétendu certaines mauvaises langues.

Ainsi, le Président Kaïs Saïed confirme qu'il reste fidèle à son approche, respectant la volonté du peuple et rejetant la vente de toute institution publique, surtout en ce qui concerne Tunisair qui demeure une fierté nationale.

Il faut dire que le transport public, en général, et aérien, en particulier, constitue un secteur stratégique pour la réalisation de l'œuvre de développement durable et global au niveau économique et social tout en étant placé au sommet de l'intérêt supérieur du pays, d'où l'impératif d'en faire un symbole de l'excellence nationale.

La situation de la compagnie aérienne nationale est, certes, préoccupante au vu des anomalies marquant certaines de ses activités, mais des correctifs sont possibles grâce à la conjugaison des efforts des diverses parties prenantes impliquées dans la gestion de ce secteur.

C'est ainsi qu'en dépit des hypothèses lancées ouvertement par certains qui rêvent de concéder un tel joyau qu'est Tunisair, à des intérêts privés, la compagnie aérienne reste un acquis qu'il faut préserver et utiliser pour la bonification du transport aérien et pour améliorer la qualité des prestations de service en faveur des citoyens et de nos hôtes.