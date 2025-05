Tunisie: Récolte des Céréales - Le moral au beau fixe

Le gouvernorat vit ces jours-ci à l'heure des préparatifs de la moisson et le moral des fellahs est au beau fixe, surtout que les dernières précipitations qui se sont abattues sur toute la région ont contribué à l'amélioration des parcelles agricoles.

Notons que, selon les premières estimations au Crda, la récolte céréalière 2025 serait de l'ordre de 1.316 million de quintaux (contre 1.226 million de quintaux en 2024) dont 1 million 201.000 quintaux provenant de l'irrigation intensive des céréales sachant que le gouvernorat de Kairouan occupe la première place à l'échelle nationale en superficie irriguée, soit 28.990 hectares.

Rappelons que sur ces 1.316 million de quintaux, on compte 891.000 quintaux de blé dur et 420.000 quintaux d'orge soit 8,9% de plus que l'année dernière.

Ainsi, la moisson des champs emblavés d'orge débutera vers le 22 mai et celle relative aux champs de blé dur et de blé tendre une semaine plus tard avec évidemment le respect du taux d'humidité des grains qui ne doit pas dépassé 12% du poids net. Et afin de mener à bien la campagne des moissons, les responsables régionaux ont effectué des visites de supervision dans toutes les délégations pour remédier à temps à toute forme de pénurie et évaluer les besoins de la région en fils à presse, en sacs, en dépôts de stockage et en matériel roulant. En outre, les comités locaux de protection et de surveillance ont été constitués pour protéger les stocks de céréales des incendies et des pillages. Cela sans oublier la préparation des pistes agricoles et la lutte contre les oiseaux.

Et à propos de rentabilité : ce secteur a connu une amélioration progressive grâce aux campagnes de sensibilisation et au suivi assurés par les techniciens agricoles d'un côté, et à l'effort des fellahs, surtout au niveau de la préparation et de la fertilisation des sols d'un autre côté.