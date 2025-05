Tunisie: Aïcha Boubaker cofondatrice de « Hkeyet édition » à la Presse - « Une culture en phase avec les mutations technologiques »

interview

De nos jours, fonder une maison d'édition peut s'avérer difficile, pourtant, Aïcha Boubaker, éditrice et communicatrice, a entamé à bras-le-corps le lancement de «Hkeyet édition» depuis 6 mois. Imbibée de récits nouveaux et soucieuse de la pérennité du livre, l'amoureuse des livres et des lettres n'est pas passée inaperçue lors de la 39e édition de la Foire internationale du livre, mais pas que... «Hkeyet édition» est visible sur les réseaux sociaux et puise dans le digital pour attirer lecteurs, mais aussi auteurs... confirmés et surtout émergeants. Focus !

L'équipe de « Hkeyet édition » mise sur des outils numériques innovants et sur le pouvoir du digital pour maximiser sa visibilité. Votre maison d'édition a été lancée en janvier 2025. Qu'avez-vous à nous dire sur ce démarrage ?

C'est voulu, en effet, de miser sur le numérique. La naissance de « Hkeyet » est récente. On ne savait même pas qu'on allait être à temps à la Filt (sourire), et qu'on allait pouvoir annoncer la parution d'ouvrages. Cette maison d'édition est née d'une rencontre entre deux visions : celle de mon père et de la mienne. « Hkeyet édition » est cofondée par mon père imprimeur, Mourad Boubaker, fondateur de « MIP Imprimerie », qui existe depuis plus de 30 ans.

Je suis imprégnée par le monde du livre et des lettres depuis toujours. Également communicatrice, j'ai mis mon savoir en oeuvre. Mon père et moi avons fusionné nos deux visions pour un projet qui est dans l'air du temps, tout en ayant une ligne éditoriale précise, celle des « Primo-auteurs ».

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre ligne éditoriale ?

C'est celle qui vise à créer un terrain favorable aux personnes qui écrivent et qui ne savent pas ou ne trouvent pas où se faire publier. Pour le lancement, je cite l'exemple d'Ines Mghribi, Wassim Ayari, Oussama Kassabi, etc. Nous avons démarré avec 4 primo-auteurs et 13 parutions en tout. Beaucoup n'en sont pas à leur première publication. Je rencontre des gens qui écrivent partout. Ils méritent d'être mis en valeur. Une communication différente s'impose aussi.

Comment doit se faire cette communication ?

On doit miser sur les réseaux sociaux, le pouvoir du digital et les différents canaux des réseaux sociaux qui sont primordiaux. On dit souvent à tort, ici ou dans le monde, que « les jeunes n'aiment pas la culture et sont désintéressés ». C'est faux ! Les jeunes d'aujourd'hui ne se documentent pas de la même manière que les adultes de plus de 60 ans et ne se servent pas des mêmes outils.

Même s'informer ou se cultiver se fait différemment d'une génération à une autre. Les podcasts et les youtubeurs n'ont rien à voir avec la télévision et la radio classique. Aucun des deux audimats ne fait ça vainement, ils agissent juste différemment.

Pour mettre en valeur nos auteurs, nous allons vers le public, vers les book clubs, nous privilégions les échanges, les discussions, la proximité. On ne se contente pas uniquement des signatures ou des passages médias ! Il faut donner envie et susciter l'intérêt. A travers la magie du Net, je peux accéder à l'univers d'auteurs qui vivent n'importe où dans le monde. Le travail se fait en équipe qui est composée de mon associée Nour Bouaziz, moi-même, mon père, Fatma Chouraki et Walid Ferchichi, fondateur des Editions Arcadia.

Pour la sélection des textes et des écrivains, comment opérez-vous ?

Pour les primo-auteurs, ils se sont présentés en cherchant à se faire éditer. Beaucoup ont été retenus de bouche à oreille.

Ça a marché et cela procure un grand sentiment de satisfaction. Une jeune étudiante s'est présentée à nous pendant la Filt et nous a confié vouloir se faire éditer. Elle a trois récits prêts. C'est très gratifiant.

On a un comité de sélection et la qualité compte pour nous. Nous faisons des retours aux écrivains et cette interaction édifiante s'avérera fructueuse. C'est sûr.

Qu'avez-vous à dire à celles et ceux qui pensent que les jeunes de nos jours ne lisent plus ?

Ils sont déconnectés de la réalité. Les jeunes lisent, écrivent et produisent de différentes manières. Des créateurs de contenu culturel font fureur. Il faut leur tendre la main et j'ai besoin qu'on coopère toutes et tous ensemble. Nous vivons une ère qui bouillonne de talents. La culture doit être en phase avec les mutations technologiques de l'époque. Le pouvoir immense de la communication incite drastiquement à la lecture et à l'écriture. Il faut utiliser ces outils à bon escient, y compris l'Intelligence artificielle ou les liseuses.

Nos livres sont aussi disponibles en version numérique, en ligne, grâce à « Clic 2 Read ».