Ethiopie: La réforme macroéconomique du pays donne des résultats encourageants à un stade précoce - Président Taye

Addis Ababa — Le programme global de réforme macroéconomique que l'Éthiopie a dévoilé est conçu pour relever les défis structurels et propulser le pays vers une transformation économique durable, a souligné le président Taye Atske Selassie.

Le président a fait ces remarques lors de l'ouverture du forum financier éthiopien organisé aujourd'hui par la Banque nationale d'Éthiopie.

Ce forum a pour but de définir l'avenir des systèmes financiers éthiopiens et de promouvoir la collaboration et les opportunités d'investissement.

Le forum devrait servir de plateforme aux décideurs politiques, aux institutions financières, aux partenaires de développement, aux acteurs du secteur privé, aux experts du secteur financier ainsi qu'à la communauté internationale et à la diaspora pour discuter, partager les expériences et les perspectives de développement du secteur financier.

Le président a déclaré que le programme de réforme économique de l'Éthiopie visait à promouvoir un modèle de croissance plus ouvert, plus compétitif et plus axé sur le secteur privé, qui attire les investissements directs étrangers.

La réforme est mise en oeuvre avec une planification méticuleuse, une coordination sans faille et une séquence appropriée, a déclaré le président Taye, précisant qu'"il y a eu un partenariat étroit entre les ministères concernés et la Banque nationale d'Éthiopie".

Une attention particulière a été accordée à l'intégration de mesures d'atténuation appropriées dans le processus de réforme, a-t-il ajouté.

Il a également noté que le succès de la réforme peut également être mesuré par le montant du soutien financier qu'elle a obtenu de la part des institutions financières multilatérales.

Selon le président, le soutien apporté par le Fonds monétaire international (FMI) est le plus important financement concessionnel jamais accordé dans l'histoire du FMI. La Banque mondiale a également approuvé l'un des prêts les plus importants de ces dernières années, apportant un soutien budgétaire essentiel pour soutenir la dynamique de réforme.

L'engagement financier sans précédent du FMI, de la Banque mondiale et d'autres institutions témoigne de la trajectoire de réforme de l'Éthiopie, a souligné le président Taye.

Il a souligné que le fait que les programmes de réforme aient montré des résultats encourageants à un stade précoce, sur le plan fiscal et des recettes, est la preuve que la réforme est un projet, faisable et réalisable.

"Nous reconnaissons que le chemin vers la réalisation complète de notre réforme est ardu, exigeant des efforts considérables et de la discipline, mais qu'il est néanmoins réalisable", a souligné le président.