Ethiopie: La réforme macroéconomique du pays bénéficie d'un soutien international substantiel et enregistre des succès notables - Gouverneur de la NBE

Addis Ababa — Les récentes réformes macroéconomiques en Éthiopie ont bénéficié d'un soutien international significatif tout en enregistrant des succès notables, a remarqué le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Mamo Mihretu.

Le gouverneur a fait cette remarque lors du "Ethiopia Finance Forum" qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le forum, organisé par la Banque nationale d'Éthiopie, avait pour but d'aligner l'avenir des systèmes financiers éthiopiens et de promouvoir la collaboration et les opportunités d'investissement.

Le forum devrait servir de plateforme aux décideurs politiques, aux institutions financières, aux partenaires de développement, aux acteurs du secteur privé, aux experts du secteur financier ainsi qu'à la communauté internationale et à la diaspora pour discuter, partager les expériences et les perspectives de développement du secteur financier.

Dans sa présentation du contexte détaillé, de la mise en oeuvre et des réalisations des réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, le gouverneur a déclaré que la réforme est exceptionnellement bien coordonnée, méticuleusement conçue, exécutée et gérée en impliquant toutes les parties prenantes concernées tout au long du processus de préparation, qui s'est étendu sur plus d'un an.

Le gouvernement a également pris un certain nombre de mesures pour atténuer les effets négatifs de la réforme sur les pauvres, les membres à faible revenu de notre société, a-t-il dit en citant les mesures prises pour subventionner le carburant, les engrais et les médicaments, entre autres.

Il a également mentionné le soutien international dont bénéficie la réforme.

"L'une des particularités de ce programme de réforme est qu'il a bénéficié d'un soutien international important... Nous avons des gouvernements bilatéraux au Moyen-Orient, en Chine et dans les pays membres du Club de Paris qui fournissent un soutien financier et un allègement du service de la dette.

Il a particulièrement salué le soutien financier apporté par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

"Je tiens à souligner que leur programme de financement en faveur de l'Éthiopie a été d'une ampleur exceptionnelle, reflétant les points forts de nos efforts de réforme.

Il a souligné que l'une des premières réalisations les plus notables de la réforme, notamment en termes de politique monétaire, était la réduction de l'inflation.

"L'inflation a frôlé les 30 % pendant trois années consécutives et nous avons réussi à la ramener de 30 % à 13 % en mars. Il s'agit là d'une réussite importante, car l'inflation en Éthiopie est aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis cinq ans.

Citant des études empiriques qui ont montré que le financement monétaire du budget contribue à l'inflation en Éthiopie, il a ajouté que le financement monétaire en tant que source d'inflation a été éliminé pour la première fois en plus de 12 ans en Éthiopie.

Il a également mentionné les améliorations observées dans l'offre de devises étrangères et d'autres questions connexes.