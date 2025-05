Afrique: Le modèle éthiopien de coexistence religieuse pour le continent - Chefs religieux

Addis Ababa — Les institutions et les chefs religieux africains devraient prôner des idéaux positifs et pacifiques afin de favoriser une plus grande cohésion sociale sur le continent et au-delà, ont exhorté les pères religieux africains.

Le Conseil interreligieux d'Éthiopie a accueilli une conférence visant à promouvoir l'unité interreligieuse, la paix et le développement durable en Afrique, en donnant l'exemple d'une coexistence pacifique.

Le conseil a organisé la conférence en collaboration avec l'Initiative des religions unies en Afrique, le Forum interreligieux du G20 et l'Union africaine.

La conférence annuelle interconfessionnelle a été conçue pour promouvoir et renforcer l'unité interconfessionnelle, favoriser la paix et encourager le développement durable dans toute l'Afrique.

L'imam Muhammad Nurayn Ashafa et le révérend James Movel Wuye, de Kaduna, au Nigeria, ont reçu le prix de la paix du Commonwealth et le prix de la règle d'or pour leur engagement en faveur de la paix et de la réconciliation.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, l'imam Muhammad a raconté la fuite du Christ en Égypte et le voyage des premiers musulmans en Éthiopie, soulignant que la religion africaine ne devrait pas être considérée comme une source de conflit.

Au contraire, il a souligné qu'elles représentent une riche mosaïque de croyances où les adeptes peuvent pratiquer leur foi dans une atmosphère de paix et d'amour, favorisant la compréhension et la coexistence entre les diverses communautés.

"La cohérence interreligieuse de l'Éthiopie est un modèle. Nous l'avons constaté pour les principales religions du continent. La première communauté musulmane a été sauvée et protégée en tant que réfugiée en Éthiopie. Le roi Nejashi de l'époque leur a accordé sa protection. Il en a été de même pour le christianisme. Lorsque Hérode a tenté de tuer Jésus, leur fils, Marie et Joseph ont pris leur enfant et se sont enfuis en Afrique, en Égypte. Le continent africain permet donc à chacun de se sentir chez soi".

Il a salué la coexistence interreligieuse en Éthiopie, quelle que soit la religion.

Rappelant son expérience en tant que victime d'un conflit, ayant perdu sa main droite, le révérend Wuye a souligné le rôle crucial que jouent les institutions religieuses, ainsi que les dirigeants influents qui les guident.

Ces institutions sont essentielles pour favoriser la paix et la réconciliation au sein des communautés touchées par la violence et la division.

Indiquant que l'Éthiopie et le Nigeria sont des nations culturellement diverses, le révérend Wuye a souligné que les individus peuvent coexister harmonieusement en acceptant les croyances, les cultures, les langues et les religions des autres.

Il a souligné le rôle crucial des institutions et des chefs religieux dans la promotion d'une paix durable en Afrique et dans le monde.

"Ici, en Éthiopie, siège de l'Union africaine, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de la paix en Afrique et nous sommes venus apprendre de l'Éthiopie l'harmonie religieuse pacifique qui règne sur le terrain. Nous sommes vraiment heureux d'être ici.

Il a ajouté que l'Éthiopie et le Nigeria illustrent la manière dont les individus peuvent coexister en harmonie en s'accueillant mutuellement et en reconnaissant et respectant les croyances, les cultures, les langues et les religions des uns et des autres.

Les ambassadeurs de la règle d'or ont reconnu qu'il est difficile de parvenir à la paix lorsque l'humanité est confrontée à des luttes internes et externes, affirmant que les institutions religieuses et leurs dirigeants ont une responsabilité cruciale dans l'atténuation des défis auxquels notre monde est confronté, même si une résolution complète n'est pas possible.

Enfin, il a indiqué que la jeunesse africaine doit être encouragée à adopter des méthodes constructives et pacifiques pour atténuer ces problèmes.