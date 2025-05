Congo-Brazzaville: Cinéma - Le mois de l'Europe lancé à Brazzaville autour du film 'L'histoire de Souleymane'

Le mois de l'Europe a été officiellement lancé à Brazzaville, le 9 mai, à l'Institut français du Congo (IFC), autour de la projection du film "L'histoire de Souleymane" du réalisateur Boris Lojkine. L'événement a été présidé par Anne Marshal, ambassadrice de l'Union européenne au Congo, en présence du ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, et de l'ambassadeur de l'Inde.

La projection du long métrage ouvre les activités du Festival du film européen et africain inscrit dans le cadre du mois de l'Europe. Selon Lionel Lavignac, directeur de l'IFC, ce film offre un regard poignant sur le quotidien d'un migrant sans papiers à Paris, confronté aux difficultés de survie, de logement et de régularisation.

L'oeuvre raconte l'histoire d'Abou Sangaré, un jeune Guinéen sans papiers, interprétant son propre rôle. Livreur à vélo, il tente de maintenir une existence précaire tout en préparant son entretien de demande d'asile à l'Ofpra. Face à la pression, il finit par avouer que ses motivations sont économiques, et non politiques, comme il le prétendait initialement. Le film questionne la frontière entre vérité personnelle et stratégie de survie.

Présenté au Festival de Cannes 2024, "L'histoire de Souleymane"' a reçu le prix du jury et valu à Abou Sangaré le prix du meilleur acteur dans sa section. Ce succès a contribué à sensibiliser l'opinion à la condition des migrants, d'autant plus que l'acteur lui-même a connu plusieurs refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français avant d'obtenir récemment un premier titre de séjour.

Pour Azad Manté, responsable de la communication de la délégation de l'Union européenne au Congo, ce festival constitue un moment fort des célébrations du mois de l'Europe. Il sera décliné en format itinérant, avec des projections prévues à Pointe-Noire, Kinkala et Nkayi afin de toucher un public plus large.