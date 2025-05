Congo-Brazzaville: Festival Mboté Bob 2025 - Rendez-vous le 24 mai à l'IFC

Le reggae résonnera fort à Brazzaville, le 24 mai, à l'occasion du festival Mboté Bob, organisé par l'Institut français du Congo (IFC). Une soirée musicale pas comme les autres, pensée comme un hommage vibrant à l'icône planétaire Bob Marley, disparu il y a plus de quatre décennies, mais dont la musique, les paroles et les convictions continuent d'enflammer les coeurs.

Bob Marley, ce n'était pas seulement une voix et des dreadlocks : c'était un messager. Porteur d'un idéal de paix, d'unité et de résistance face à l'injustice, il chantait pour réveiller les consciences. Son combat pour les droits humains et contre l'oppression résonne encore aujourd'hui avec une intensité saisissante, notamment sur le continent africain dont il revendiquait l'héritage spirituel et politique.

L'IFC, fidèle à sa mission de valorisation des cultures et de soutien aux talents locaux, mettra une fois de plus Bob Marley à l'honneur cette année, tout en donnant la scène à des artistes congolais qui partagent son esprit. Conquering Lions, I Jah Man, Pavy Kombo, Bissielo Ba Vouela et Petite Dodo : autant de noms qui incarnent aujourd'hui le reggae made in Brazzaville. Chacun apportera sa touche, sa voix, son énergie pour faire vivre l'héritage de Marley sous le ciel étoilé de la capitale congolaise, le 24 mai.

Au-delà d'un simple concert, le festival Mboté Bob se veut une célébration collective. Une manière de rassembler, de faire vibrer les foules autour de valeurs communes : l'amour, la liberté, la justice. Des valeurs portées par Marley dans ses textes, de Redemption Song à Get up, stand up. Ce festival, c'est aussi un espace de transmission, où la jeunesse congolaise peut puiser une inspiration, une force, un exemple.

Avec cette initiative, l'IFC confirme son rôle de carrefour culturel, attentif aux attentes du public congolais et aux voix qui méritent d'être entendues. La programmation est pensée pour créer du lien, faire émerger des dialogues artistiques, et surtout faire vivre la scène locale dans toute sa diversité.

Le reggae, musique engagée née dans les quartiers populaires de la Jamaïque, trouve ainsi un écho puissant à Brazzaville, dans une ville où la musique est un langage du quotidien, un souffle de liberté. Le 24 mai, le public est invité à venir nombreux, chanter, danser, et communier autour d'une musique qui n'a rien perdu de sa pertinence.