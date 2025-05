Congo-Brazzaville: Festival Zaba - Plusieurs artistes seront sur scène à Brazzaville

Evénement pluridisciplinaire qui se veut un carrefour de rencontres, de réflexions et d'échanges, le festival Zaba dont la troisième édition se tiendra du 29 mai au 1er juin, à Brazzaville, propose des performances live, des moments de partage autour des chants et danses folkloriques d'inspiration chrétienne.

Le programme riche et varié inclut des concerts live, des conférences, des activités interactives et des ateliers qui seront des véritables moments d'apprentissage et une expérience de plus pour les apprenants car une jeunesse bien formée est porteuse d'espoir. "Sois un instrument utile pour ta nation, car de toi peut émerger de grands hommes. Tu peux inspirer l'administration, éveiller les consciences, initier une révolution. Chaque être humain porte en lui une grâce unique, un talent inscrit dans un domaine préétabli. Identifie ton don, découvre ton talent et travaille-le avec foi et détermination pour ton épanouissement personnel et le bien- être d'autrui", a déclaré Maman crédo.

Plusieurs artistes et groupes musicaux viendront de différents pays du monde. Du Congo en passant par l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin , Madagascar, on retrouvera des artistes tels que Clémence Avounou, Mam"do, Mère Malou, Nancy Moyo, Ety Mondesir, Eti Sing, Arsène Ngouele, serge Mulamba, Ange Gabinto, le groupe Tam Tam sans frontières, les guerriers du christ, et bien d'autres. L'événement connaîtra aussi la participation de la soeur cherelle Sounga, une artiste gospel talentueuse, originaire du Congo qui s'est fait remarquer dès ses débuts aux côtés des grandes figures de la musique religieuse. Elle a notamment été membre de la chorale de l'Ecole nationale des beaux-arts, du groupe les Yoany de l'Eglise évangélique, ainsi que des jeunes chanteurs de l'Armée du salut.

En chant, en danse et en musique, ces artistes vont plonger l'auditoire dans des rythmes inspirants, car le programme de cette édition va inclure des rythmes traditionnels et contemporains chantés dans différentes langues. Ce mélange unique de musique traditionnel avec des rythmes urbains sera particulièrement remarquable. En effet, ce genre de musique est caractérisé par des paroles inspirantes qui parlent de l'amour de Dieu, de la foi chrétienne.

Au-delà du style musical, le festival "Zaba" unit des personnes de différentes communautés et de confessions religieuses. "C'est Dieu qui a fait de moi une Africaine, une Congolaise, un enfant kongo. Je le louerai avec toutes les phrases possibles de ma culture, avec tous les instruments possibles. Pour moi, c'est important de lui parler avec des phrases dont je connais le sens. Une chose est certaine, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, il nous relève de toutes sortes d'épreuves et de tempêtes", a- t-elle renchéri

Le festival "Zaba" est un événement musical mêlant musique folklorique et urbaine pour offrir au grand public de l'ambiance, créer une communauté unie autour de cette forme d'expression. Il s'agit de promouvoir le patrimoine musical chrétien en mettant en lumière les musiques folkloriques d'inspiration chrétienne pour renforcer leur rôle dans la liturgie et des activités spirituelles des églises ; encourager l'intégration culturelle dans le culte ; valoriser l'intégration des rythmes et mélodies traditionnels dans les pratiques religieuses ;

dynamiser les communautés religieuses en utilisant la musique folklorique en vue de mobiliser et encourager les fidèles pour des célébrations plus inclusives ; préserver et transmettre les traditions pour assurer la sauvegarde des chants traditionnels ; encourager la créativité des artistes religieux ; stimuler le dialogue interconfessionnel pour favoriser des échanges entre différentes confessions religieuses autour de l'usage de la musique folklorique ; prôner l'unité dans la diversité spirituelle tout en montrant que la musique folklorique peut être un vecteur puissant de louange et d'évangélisation dans un cadre culturel authentique.