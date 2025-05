Sénégal: Voir ou revoir - « Touki Bouki », le rêve fou de partir loin

Réalisé en 1973 par le cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty, « Touki Bouki » est un film unique, poétique et percutant. Il raconte l'histoire de deux jeunes qui rêvent de quitter Dakar pour rejoindre Paris. Plus de cinquante ans après, ce film garde toute sa force et parle encore à notre époque.

Mory et Anta sont jeunes, amoureux, pleins de rêves, et surtout d'un grand rêve : partir pour la France. Ils vivent à Dakar mais ne se reconnaissent plus dans leur quotidien. La ville leur semble étroite, bruyante, étouffante. Alors ils rêvent d'un ailleurs, d'un départ, d'une vie meilleure. Mais, pour cela, il faut de l'argent, et ils sont prêts à tout pour l'obtenir.

Djibril Diop Mambéty ne raconte pas cette histoire de manière classique. Il utilise un style très libre, presque comme dans un rêve. Les images sont pleines de symboles, les scènes s'enchaînent parfois sans logique apparente, et pourtant, on comprend tout. Le film est rempli de contrastes : entre modernité et tradition, entre espoir et déception, entre l'Afrique et l'Occident.

Ce qui rend « Touki Bouki » si fort, c'est son mélange entre réalisme et poésie. On voit la dureté de la vie quotidienne, mais aussi la beauté des rêves. La musique, notamment la célèbre chanson Paris, Paris, Paris qui revient comme un refrain obsédant, donne au film une ambiance à part.

« Touki Bouki », c'est effectivement plus qu'un film sur le voyage : c'est un cri du coeur, un miroir des espoirs de toute une jeunesse. Même s'il a été réalisé dans les années 1970, « Touki Bouki » parle encore d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, en Afrique comme ailleurs, se posent les mêmes questions : partir ou rester ? Tout quitter pour un rêve lointain, ou construire ici, malgré les difficultés ? Long d'environ 1h 35 min, « Touki Bouki » a été projeté au Festival de Cannes en 1973 et au 8e Festival international du film de Moscou.