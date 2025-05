Afrique: Photofest - Nouveaux rêves, nouveaux imaginaires pour les photographes africains

La première édition du festival photofest qui se tiendra du 12 au 15 juin, au Musée national à Yaoundé, au Cameroun, mettra l'accent sur la créativité artistique dans le domaine de l'image.

Yaoundé Photofest est un événement organisé par l'association Fine art photography en collaboration avec le pôle photographie d'art. Placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, Yaoundé Photofest veut se positionner comme un festival haut de gamme sur la scène artistique africaine par la qualité de sa programmation, avec une exposition des oeuvres originales et de qualité. Ce festival se présente aussi comme une plateforme de réappropriation et d'optimisation du métier de la photographie dans ses conceptions et ses pratiques en vue d'un apport efficient et d'un accompagnement significatif pour le développement de l'Afrique.

L'événement annuel qui se déroulera durant une semaine accueillera les artistes visuels (photographie, vidéo, installation), vivant ou ayant des origines africaines, sensibles aux problèmes de l'Afrique contemporaine qui utilisent la photographie et les nouvelles technologies, notamment l'internet et le téléphone portable comme moyens d'expression et qui croient à l'avenir de l'Afrique. En associant les cinquante-quatre pays africains et la diaspora africaine, cette rencontre mettra l'accent sur la créativité artistique dans le domaine de l'image de chaque pays africain.

« En Afrique, la photographie est densément et diversement pratiquée, de plus en plus des jeunes artistes marquent leur préférence pour ce métier et en font un moyen d'expression libre et engagé. Malgré cette intense activité et cet engagement, les actions en faveur de sa promotion ou de sa valorisation sont peu nombreuses. Les festivals ou rencontres pour célébrer la créativité artistique en arts visuels sont sporadiques et de courtes durées. L'accès au marché de l'art reste encore lointain pour les jeunes artistes visuels. C'est dans ce contexte que ce festival est créé cherchant à combler ce vide, poser les nouvelles bases pour ce secteur à travers l'Afrique et faire de Yaoundé l'une des plaques tournantes et une destination privilégiée de la photographie en Afrique », a déclaré le communiqué des organisateurs

En s'appuyant sur une équipe dynamique et soudée, constituée d'un réseau de professionnels en marketing, en communication, en administration et bien entendu en art visuel, ce festival vise, entre autres, à montrer une Afrique résiliente; vibrante et réinventive face aux complexités du siècle en cours; partager, faire découvrir et donner à voir l'image d'une Afrique débarrassée de ses stéréotypes. Il s'agit aussi, par cette initiative, de mettre en lumière la création artistique africaine classique et contemporaine; de capturer et de témoigner la diversité de la création photographique africaine; de transmettre l'image d'une création africaine forte, active et d'une scène contemporaine vibrante; d'encourager les échanges et les collaborations artistiques entre l'Afrique, la diaspora et le reste du monde ; de promouvoir la création artistique africaine affinée et émergente; de lier l'art à l'éducation et au développement dans le cadre de la mise en avant de projets artistiques.