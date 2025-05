Afrique: CAN U20 - Les Amajita font tomber un géant

Vingt-huit ans après s’être affrontés en finale de la CAN U20 CAF TotalEnergies, Marocains et Sud-Africains se retrouvent, ce dimanche au Caire, pour un remake aux allures de revanche.

Le vent de l'histoire a peut-être changé de direction. Ce jeudi, à Ismaïlia, l'Afrique du Sud a signé l'un des plus grands exploits de son histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Les Amajita ont fait plier le Nigeria (1-0), géant du continent et septuple champion, au terme d'une demi-finale âpre, disputée, haletante, et parfois irrespirable.

Un coup de tête. Un seul. Celui de Tylon Smith, à la 66e minute, sur un corner millimétré de Neo Rapoo. C'est tout ce qu'il a fallu à l'Afrique du Sud pour renverser l'ogre nigérian et décrocher son billet pour la finale de la CAN U20 CAF TotalEnergies 2025, la première depuis 1997.

Et pourtant, le Nigeria avait tout tenté. Dominateurs dans le jeu, surtout après la pause, les Flying Eagles ont accumulé les occasions, multiplié les centres, pressé jusqu'à l'ultime minute. Mais il leur a manqué ce que l'Afrique du Sud a su saisir : l'instant juste, l'efficacité, la lucidité dans la surface.

Fletcher Lowe, le gardien sud-africain, en état de grâce, a sorti le grand jeu au meilleur moment. Deux arrêts réflexes face à Emmanuel Chukwu et Israel Ayuma dans les derniers instants ont scellé le sort du match. Et avec lui, celui du Nigeria, qui échoue pour la troisième fois consécutive à ce stade de la compétition, après ses revers contre la Gambie (2023) et le Mali (2019).

La première période, cadenassée, n'avait pourtant rien laissé présager. Peu d'espaces, peu d'occasions franches : un tir cadré de Tahir Maigana côté nigérian, une tentative lointaine de Kutlwano Letlhaku côté sud-africain. On pensait l'affaire promise à un duel d'endurance. Elle s'est transformée en guerre de nerfs.

Le Nigeria croyait avoir fait le plus dur en reprenant le contrôle du ballon dès le retour des vestiaires. Les entrées de Rickson Mendos et Bidemi Amole, à la 65e minute, ont dynamisé l'attaque verte. Mais ni l'un ni l'autre n'ont trouvé la faille, butant sur une défense sud-africaine compacte, disciplinée, et sur un Lowe infranchissable.

À l'inverse, l'Afrique du Sud a frappé en un éclair. Sur un corner venu de la droite, Smith a surgi plus haut que tout le monde et a catapulté sa tête dans l'axe du but. Son premier but dans le tournoi. Le plus précieux.

Avec cette victoire, l'Afrique du Sud prolonge son invincibilité au Suez Canal Stadium à quatre matches. Et mieux encore, cinq matches sans défaite dans cette CAN U20, une première dans l'histoire de la sélection dans ce tournoi. L'efficacité offensive, la solidité défensive et l'engagement de tous les instants forment la colonne vertébrale de ce parcours exemplaire.

Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2025, les Amajita viseront désormais l'or continental. Un sacre qu'ils n'ont jamais conquis. Ce groupe, soudé, méthodique, porté par un banc impliqué et une ligne arrière intraitable, s'en rapproche à grandes enjambées.

En finale, l'Afrique du Sud affrontera soit le Maroc, pays hôte, soit l'Égypte, grand rival régional. Qu'importe l'adversaire, l'Afrique du Sud, elle, est déjà entrée dans une autre dimension.