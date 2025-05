Tunisie: Démantèlement de grands réseaux internationaux de drogues à Ben Arous - Tous les détails de l'opération

Les unités de la Garde nationale ont annoncé ce jeudi 15 mai 2025 avoir démantelé deux réseaux internationaux spécialisés dans le trafic de drogues, opérant entre la Tunisie, un pays européen et un autre arabe. Cette opération, menée conjointement avec plusieurs divisions de la Garde nationale, a permis la saisie de quantités considérables de cannabis et d'ecstasy, ainsi que des arrestations majeures dans le gouvernorat de Ben Arous.

Dans le cadre de cette intervention sécuritaire, des perquisitions simultanées ont été menées dans plusieurs zones du gouvernorat de Ben Arous, notamment à Mornag, Boumhel et Hammam-Lif, après obtention des autorisations légales nécessaires. Ces opérations ont permis la saisie de 29,1 kg de cannabis (soit 291 plaquettes de zatla) et de 430 comprimés d'ecstasy, ainsi que la saisie de 137 000 dinars en numéraire, provenant des revenus du trafic.

Des bijoux et objets précieux ont également été retrouvés et confisqués. Par ailleurs, sept véhicules utilisés par les membres des réseaux ont été saisis, ainsi qu'un pistolet à balles en caoutchouc, suspecté d'être destiné à des activités criminelles.

La même source a ajouté que six membres clés des deux réseaux ont été interpellés et placés en garde à vue. Le procureur de la République a ordonné des poursuites judiciaires à leur encontre. La Garde nationale a souligné que cette opération fait partie d'une stratégie plus large visant à éradiquer les réseaux de criminalité organisée opérant sur le territoire tunisien.

La Garde nationale a également lancé un appel aux citoyens pour qu'ils soutiennent les efforts des autorités en signalant toute activité suspecte. Un numéro spécial, le 71860135, a été mis à disposition pour toute information relative à des activités criminelles.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre le trafic de drogues et les réseaux criminels transnationaux, et renforce l'engagement des autorités tunisiennes à préserver la sécurité et l'ordre public.