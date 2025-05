Tunisie: Rencontre entre le président de l'ARP et une délégation du Parti Communiste Chinois

Le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a reçu ce jeudi 15 mai 2025, au Palais du Bardo, une délégation du Parti Communiste Chinois, dirigée par Li Shulai, membre du Bureau Politique et ministre de l'Information de la Commission centrale. La délégation était accompagnée de l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, Wan Li.

Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer les relations d'amitié et de coopération durables entre la Tunisie et la Chine. Selon un communiqué de l'ARP, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de consolider ces liens dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a été souligné que cet engagement mutuel vise à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines variés et à l'adapter aux aspirations des deux peuples.

Les discussions ont particulièrement porté sur le rôle des relations parlementaires dans le soutien de la coopération tuniso-chinoise. Les deux parties ont convenu de l'importance d'intensifier leurs échanges à travers des rencontres régulières, des visites officielles et des partages d'expériences et de savoir-faire.

En outre, le président de l'ARP a salué les efforts continus de la Chine pour approfondir ses relations avec la Tunisie, et a rappelé l'importance d'utiliser les mécanismes parlementaires comme levier pour amplifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et technologique.

La situation en Palestine occupée a également été abordée lors de cet entretien. Les deux parties ont exprimé leur inquiétude face à l'aggravation des tensions et des violences, soulignant les violations continues des droits humains par les autorités israéliennes. Les deux délégations ont insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour mettre un terme aux crimes de guerre et protéger le peuple palestinien, en particulier à Gaza.

Li Shulai a réaffirmé l'engagement de la Chine à renforcer ses relations avec la Tunisie, notamment à travers des initiatives visant à dynamiser la coopération économique, académique, culturelle et technologique. Il a souligné la volonté de la Chine de stimuler les investissements chinois en Tunisie et de favoriser les partenariats dans les secteurs d'avenir, notamment dans les nouvelles technologies et la formation.

Le Président de l'ARP, de son côté, a exprimé l'intérêt de la Tunisie à bénéficier des avancées technologiques de la Chine et a insisté sur la nécessité de soutenir les initiatives de coopération dans les secteurs de la santé, du commerce et de l'éducation.

Lors de cet entretien, Ibrahim Bouderbala a également annoncé la création d'un groupe de coopération parlementaire avec les pays d'Asie et d'Océanie, dont la Chine. Ce groupe vise à renforcer les échanges entre les deux institutions parlementaires et à explorer de nouvelles avenues pour intensifier la coopération bilatérale.

Les deux parties ont aussi exprimé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour promouvoir les intérêts communs, tant au niveau bilatéral que sur la scène internationale. Le président de l'ARP a notamment salué le rôle clé joué par la Chine dans la défense des causes justes et a confirmé la disposition de la Tunisie à oeuvrer pour rapprocher les points de vue dans le cadre des enjeux régionaux et mondiaux.