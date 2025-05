Tunisie: Préparation d'un schéma directeur pour la restructuration des ports commerciaux à l'horizon 2040

Le directeur du port commercial de Sfax, Nabil Karoui, a annoncé aujourd'hui que la direction générale de l'Office de la Marine marchande et des Ports est en train de préparer un schéma directeur à l'horizon 2040 pour réorganiser l'ensemble des ports commerciaux du pays, y compris ceux de Sfax et de Skhira. L'objectif est de restructurer ces infrastructures afin de les adapter aux évolutions économiques et aux exigences logistiques modernes.

Dans une déclaration à l'occasion d'une conférence nationale sur le thème "Réalité et perspectives du secteur des transports et de la logistique face aux grands changements mondiaux", Karoui a expliqué que ce projet vise à diagnostiquer la situation actuelle, tout en proposant des solutions pour moderniser et renforcer les capacités des ports, en tenant compte des exigences de l'économie nationale et de leur rôle essentiel dans le développement régional et national.

Le directeur du port de Sfax a précisé que tous les ports tunisiens ont un rôle clé dans la fourniture de services de qualité pour les cargaisons et les navires, ce qui permet de booster les performances économiques et de soutenir l'activité logistique du pays. Selon lui, l'objectif est de continuer à améliorer la qualité des services portuaires, ce qui aura un impact direct sur l'économie tunisienne.

La conférence, organisée par le Groupement Professionnel du Transport et de la Logistique, relevant de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), a abordé plusieurs thèmes, dont les secteurs du transport terrestre, maritime, aérien et logistique. Un accent particulier a été mis sur le secteur maritime, qui connaît de nombreuses évolutions, et sur l'importance de moderniser les métiers portuaires pour répondre aux nouveaux défis, notamment la digitalisation des services et l'amélioration de la sécurité dans les ports commerciaux.

En parallèle, Malek Aloui, porte-parole du Groupement Professionnel du Transport et de la Logistique, a annoncé que, lors de cette conférence, deux conventions de partenariat seront signées entre CONECT, l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sfax et le Centre de Formation Professionnelle de Sidi Mansour, afin de développer des formations adaptées aux besoins des entreprises et de créer de nouvelles spécialités à fort potentiel d'employabilité. Cette initiative vise à faciliter l'intégration des jeunes dans le marché du travail.

Aloui a également souligné que les réglementations du secteur, certaines en vigueur depuis plus de 20 ans, nécessitent une révision approfondie. Cette révision concernera les cahiers des charges et les lois du secteur afin de les adapter aux besoins actuels.

Des ateliers de travail seront organisés après la conférence dans les régions de Sfax, Sousse et Tunis pour identifier les problématiques rencontrées par les professionnels et proposer des solutions concrètes. Ces ateliers permettront de recueillir des propositions pratiques sur l'organisation et la gestion du secteur.

Il est aussi à noter qu'une commission nationale au sein de CONECT sera constituée pour formuler des propositions de réformes et les soumettre aux autorités publiques, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce travail aura pour objectif de renforcer l'efficacité du secteur logistique, de développer de nouvelles compétences professionnelles, et d'adopter des lois adaptées aux besoins des acteurs du secteur.