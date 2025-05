Madagascar: Festival de la Baleine 2025 - Un festival de la nature en prélude à Tana

Le festival des baleines revient bientôt pour sa huitième édition mais avec une grande innovation cette année.

Cette année, le festival dédié à ce grand mammifère marin emblématique sera précédé d'un tout autre festival, le Festival de la Nature, qui aura lieu dans la capitale à partir de demain jusqu'au 24 mai prochain. Le parrain du Festival des baleines, Julien Lepers, est d'ailleurs déjà dans nos murs. Il fera partie des acteurs majeurs de ce festival tananarivien.

Festival de la Nature, première édition

En effet, l'une des valeurs majeures que diffuse le Festival des baleines est la sensibilisation à la protection des univers marins et terrestres. Si les actions de ce festival soutenu par les associations CETAMADA et INDRI se limitaient à l'Île Sainte-Marie jusqu'alors, le festival vise désormais une plus large population. C'est ainsi que le festival des baleines a initié le Festival de la Nature qui durera 8 jours, pour des actions de sensibilisation destinées à revoir les pratiques humaines, une semaine d'animation répartie sur plusieurs sites de la capitale animée par Julien Lepers.

Un quiz national

Au programme, il y aura le Quizz Nature, animé par Julien Lepers qui posera des questions à choix multiples sur les enjeux environnementaux et aux opportunités qu'ils représentent. La sélection nationale sera diffusée simultanément sur la chaîne nationale et sur Facebook le dimanche 18 mai prochain. La participation sera d'ailleurs ouverte à tous, les participants pouvant répondre en direct sur les réseaux sociaux. La phase finale de ce quiz se déroulera le samedi 24 mai prochain au Radisson Blu lors de la soirée de gala qui clôturera ce festival tananarivien.

Sensibilisation des jeunes

Diverses actions de sensibilisation pour jeunes publics seront également entreprises dans le cadre de ce festival, dont le festival des initiatives vertes organisé par l'Alliance Française de Tananarive, la projection de films marin et terrestre ou encore l'intervention de spécialistes à l'intention des jeunes, sans oublier l'exposition de photos sur le thème « Terre-mer » dans les locaux de l'AFT.

Sensibilisation des entrepreneurs

Un afterwork, animé par Julien Lepers, est également prévu le jeudi 22 mai prochain avec le club d'affaires CCIFM, le réseau d'affaires franco-malgache. Des déjeuners d'affaires, chaque jour du festival, du 13 au vendredi 23 mai sont également prévus. Une occasion de sensibiliser le monde des affaires aux enjeux et aux opportunités de l'environnement.

Une projection de film publique

Le clou de ce festival de la Nature sera la projection du film « Océans » sur écran géant au centre Akamasoa le mercredi 21 mai prochain. Ce film de Jacques Perrin emmène les spectateurs en immersion dans la nature, à la découverte des créatures marines connues, méconnues ou ignorées mais donne surtout à réfléchir sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage.

Rendez-vous en juillet

Quant au festival des Baleines qui aura lieu à Sainte-Marie du 12 au 20 juillet, il connaîtra également de grandes innovations. Parmi elles, l'installation d'un village qui accueillera désormais toutes les structures du festival : le terrain de sable, les stands, le podium et le restaurant. Cet espace portera le nom de Yas Village pour cette édition 2025. Par ailleurs, les activités qui ont fait sa notoriété ne changeront pas : les concours sportifs et les concours artisanaux, les safaris baleine, les soirées festives, pour ne citer que celles-là. On sait, de plus, que les baleines rôdent déjà autour de Madagascar depuis le début du mois de mai. Elles seront donc bien au rendez-vous au mois de juillet.