Madagascar: Santa-bary 2025 - Célébration grandiose avec Rossy à Antanetibe-Mahazaza

« Santa-bary », la fête qui marque la première récolte de riz de l'année sera célébrée en grande pompe à Antanetibe Mahazaza. Elle marque le début de la période d'abondance dans les campagnes. Cette fête tire ses racines des anciennes traditions agricoles de Madagascar.

Dans l'ancien temps, il était d'usage d'offrir au roi ou à la reine, mais également aux autorités et anciens du village, la plus belle gerbe de riz en guise de « santa-bary » pour les honorer, en raison de la période faste à venir, et surtout pour demander leur bénédiction car la saison des prémices du riz ou santa-bary coïncide avec la période la plus propice pour commencer ses projets, selon les croyances ayant un lien avec les cycles lunaires. Rossy ajoute à ce propos : « Les projets se réalisent et se déroulent bien quand ils sont accompagnés de la bénédiction. Et quand les récoltes sont substantielles, il faut non seulement remercier le Créateur mais faire montre de gratitude envers les autorités également».

Un festival à venir

« Dans les années 60, le santa-bary était célébré à travers une fête très fastueuse », rappelle Rossy, qui a délaissé la ville pour vivre en pleine nature, à la campagne, se consacrant désormais à l'élevage et à l'agriculture avec les Gentlemen Farmers. « Cette tradition s'est perdue mais nous tenons à renouer avec ces pratiques qui font partie de notre identité », ajoute-t-il. C'est ainsi qu'un grand spectacle « bapamba glâdy be » se tiendra sur le grand terrain d'Antanetibe Mahazaza dans le district d'Ankazobe le 1er juin prochain pour marquer le « Santa-bary 2025 ». Tarika Rossy se produira sur scène pour une ambiance de fête digne des grands festivals. D'ailleurs, à partir de l'année prochaine, le Santa-bary fera l'objet d'un festival dans cette commune qui est déjà connue pour le festival des oeufs.

Un retour vers les traditions

Il ne s'agit pas uniquement de célébrations festives mais d'un retour à la tradition et surtout aux valeurs culturelles qui ont malheureusement tendance à se perdre, telles que la solidarité ou le « fihavanana », dont le « valin-tanana » qui avait permis aux Malgaches de travailler ensemble et de coopérer dans l'équité tout en resserrant les liens des membres de la communauté, entre autres. « Cette célébration se veut rassembleuse et ambitionne de faire connaître et de transmettre les traditions aux plus jeunes générations », souligne Firmin Rakotonomenjanahary, le maire d'Antanetibe-Mahazaza qui est convaincu que la plupart des jeunes ignorent beaucoup des traditions malgaches.

Les autorités locales de cette commune ainsi que Rossy, l'un des initiateurs du festival à venir sont donc déjà dans une phase de préparation de ce futur projet, mais en attendant, tout Madagascar est invité à découvrir cette célébration traditionnelle des prémices du riz et la fête grandiose qui se prépare le 1er juin prochain, durant lequel un show intégral de Tarika Rossy dans tous ses états sera offert au public.