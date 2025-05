Ile Maurice: Beau-Bassin-Rose-Hill - Deux femmes au gouvernail des villes soeurs, une première

C'est un fait historique. Pour la première fois de son histoire, les villes soeurs Beau-Bassin-Rose-Hill seront gérées par deux femmes, soit Gabriella Batour au poste de mairesse et Gina Poonoosamy comme son adjointe. C'est dans une ambiance des plus solennelles que s'est déroulée la prestation de serment des 24 candidats fraîchement élus aux fonctions de conseillers de Beau-Bassin-Rose-Hill, hier, à la salle des fêtes du Plaza. Pour l'occasion, étaient présents le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, Reza Uteem, ministre du Travail, Deven Nagalingum, ministre des Sports et ancien maire des villes soeurs, Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement et ancien maire des villes soeurs, ainsi que plusieurs junior ministers.

Peu avant 16 heures, les élus sont arrivés accompagnés de leur famille et pour certains de leurs agents. Les toilettes agrémentées des couleurs de leurs partis respectifs étaient de mise. Gabriella Batour, du MMM, élue au Ward 2 avec 1 907 voix, et son ajointe, Gina Poonoosamy, de Rezistans ek Alternativ (ReA), qui avait été élue en tête de liste avec 1 734 voix au Ward 5, ont été choisies à l'unanimité par les nouveaux conseillers. L'annonce de la nomination de Gabriella Batour a été accompagnée d'applaudissements, nourris et d'exclamations de joie. Certains se sont même mis debout pour montrer leur soutien à la nouvelle mairesse. Pour rappel, des 24 sièges au conseil, 14 vont au MMM, 7 au PTr, 2 au ReA et un pour En Avan Moris.

Le discours de Gabriella Batour a été interrompu par une pétarade en son honneur. Dans son allocution, elle a fait ressortir qu'elle «s'inscrit avec humilité dans la continuité d'une tradition d'excellence municipale instaurée par le MMM depuis 1976 avec des figures emblématiques comme Jean-Claude de l'Estrac, Rajesh Bhagwan, Shirin Aumeeruddy-Cziffra et Darmarajen Nagalingum». Parlant de sa mission en tant que mairesse, Gabrielle Batour a souligné le désir d'insuffler un nouvel élan en renforçant l'esprit d'équipe, et en construisant une relation de proximité entre les habitants «car le travail qui nous attend est immense et ardu. Notre action municipale s'inscrira dans un plan quinquennal avec des objectifs clairs : embellir notre ville et améliorer durablement le cadre de vie de chacun».

Elle a fait ressortir qu'elle s'attellera à redonner vie aux lieux emblématiques de la ville tels que le Plaza et le bazar de Rose-Hill. «Les espaces verts seront également au coeur de ce renouveau. Il est temps d'en finir avec l'insalubrité. Il est temps de débroussailler, de planter pour que chaque coin de notre ville respire la propreté, la sécurité et la beauté.» Au-delà du nettoyage, «pour les jeunes nous développerons des espaces de loisirs, des terrains de sport, des activités culturelles. La bibliothèque municipale deviendra un véritable lieu de vie avec des coins lecture adaptés. Pour les femmes, nous mettrons en place des activités de développement personnel et de bien-être. Pour nos aînés, nous créerons des clubs actifs, des lieux d'échange, de transmission où leur expérience éclairera les générations futures. Le chantier est vaste mais notre détermination l'est encore plus». Elle a entre autres fait remarquer qu'avoir deux femmes à la tête des villes soeurs est symbolique.

Pour sa part, Gina Poonoosamy, qui a présenté son discours en français, anglais et kreol, la nouvelle équipe «will change what have to be changed. Improve what have to be improved. Nous allons travailler ensemble avec toute l'équipe de la mairie tout en nous assurant que chaque sou soit utilisé judicieusement. Nous ferons ce qu'il faut pour nous assurer que les services municipaux fonctionnent efficacement et nous souhaitons faire revive l'art, la culture, le théâtre et le sport».

Patrick Belcourt, leader d'En Avan Moris et le seul membre de son parti à être représenté au conseil de la mairie, souligne «qu'une page est tournée. Maintenant, l'heure est au travail. Je sens que dans cette équipe il y a une motivation pour travailler pour cette ville. Nou tou bizin kolabore pou avanse».

Gabriella Batour et Gina Poonoosamy en bref

Deux femmes engagées et passionnées se retrouvent à la tête de Beau-Bassin-Rose-Hill. Gabriella Batour, âgée de 32 ans, détentrice d'une licence en sciences politiques avec spécialisation en relations internationales, est assistante de recherche au Musée de l'Esclavage intercontinental. De 2020 à 2022, elle a été également très active auprès de l'ONG Caritas, où elle a oeuvré en tant qu'assistante sociale et coordinatrice. En 2017, alors qu'elle est âgée de 24 ans, Gabriella Batour avait été choisie pour faire partie de l'«Africa's Most Outstanding Emerging Women Leaders». De son côté, Gina Poonoosamy est l'épouse de l'ex-ministre de la Culture et l'actuel directeur de l'agence Immedia, Rama Poonoosamy. Mère de trois enfants, elle a terminé sa carrière en tant que «Chief Welfare Officer» à la municipalité de Port-Louis. Elle est la co-fondatrice de l'école Anou Grandi, qui accueille les jeunes ayant un handicap. Elle a également lancé une formation pour les femmes sur les valeurs. Elle est actuellement animatrice au sein du diocèse de Port-Louis.