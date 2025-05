Ile Maurice: Renganaden Padayachy de nouveau entendu par l'AML

L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy (photo), a de nouveau été convoqué hier par l'Anti Money Laundering Unit (AML) dans le cadre de l'enquête portant sur l'affaire controversée du prêt de Rs 45 millions accordé à la société Menlo Park Ltd par la Mauritius Investment Corporation (MIC). Accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul, Renganaden Padayachy a été interrogé en particulier sur deux rencontres qu'il aurait eues avec Stéphane Adam et Mary-Queenie Adam, les directeurs de Menlo Park.

L'ancien ministre des Finances nie avoir eu des échanges avec les Adam sur le prêt de la MIC

Ces réunions se seraient tenues les 26 août 2024 et le 2 septembre 2024 dans les bureaux du ministère des Finances, alors qu'il était encore en poste. Il a expliqué que ces échanges portaient sur des questions liées à la circonscription no 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac), dont il était un député à l'époque. Il a précisé que les discussions s'articulaient autour de Pulse Analytics, une entité associée à Menlo Park Ltd, et que les deux visites peuvent être vérifiées via les registres d'accès du Register of Pedestrian Post de la Government House. L'ancien ministre a catégoriquement nié toute implication dans l'allocation du prêt et a soutenu ne jamais avoir discuté de montants liés à Menlo Park lors de ces rencontres.

Un prêt controversé sous les projecteurs

Pour rappel, cette affaire a éclaté après que la MIC, bras financier de la Banque de Maurice, a octroyé en 2024 un prêt de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd. Ce prêt avait été initialement rejeté, mais a fini par être approuvé dans des circonstances jugées troubles par les enquêteurs. Peu après le versement, une somme de Rs 10,2 millions aurait été directement transférée sur les comptes personnels des dirigeants de Menlo Park, le frère et la soeur Adam. Le reste, soit Rs 34,8 millions, a été gelé dans une banque commerciale fin 2024. Ces faits ont déclenché une série d'enquêtes pour fraude, blanchiment d'argent et conspiration.

Dans le cadre de cette affaire, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, ainsi que l'ancien Chief Executive Officer de la MIC, Jitendra Bissessur, ont été arrêtés pour conspiracy to defraud. Tous deux sont soupçonnés d'avoir facilité ou autorisé l'octroi irrégulier du prêt à Menlo Park.

Face à la gravité des accusations, les autorités ont également émis en janvier 2025 un notice of arrest upon departure contre Renganaden Padayachy, l'empêchant ainsi de quitter le territoire durant le déroulement de l'enquête.