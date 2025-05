Ile Maurice: Curepipe - Dhaneshwar Bissonauth et Marie Diana Ami veulent redonner son éclat à la ville

Comme pressenti, Dhaneshwar Bissonauth et Marie Diana Ami, élus respectivement aux Wards 3 et 4, ont été propulsés aux postes de maire et d'adjointe maire de Curepipe. Tandis que la politique coule dans les veines du premier, sa colistière se lance dans l'aventure après à peine sept mois d'engagement. Ensemble, ils affichent une ambition claire : redresser la Ville Lumière.

«Nous avons hérité d'une ville négligée depuis dix ans. Le travail à accomplir est immense, mais nous sommes prêts à retrousser nos manches», lance d'emblée Dhaneshwar Bissonauth. Parmi ses priorités : la réhabilitation des jardins d'enfants, notamment à Résidence Malherbes, la modernisation des infrastructures sportives et, surtout, un combat de taille : éradiquer la drogue des rues de Curepipe.

Pour Marie Diana Ami, cette nomination est une surprise aussi grande qu'un honneur. «Je visais un siège de conseillère. Me retrouver adjointe maire aux côtés de M. Bissonauth, c'est une immense responsabilité que j'assume avec fierté», confie-t-elle. Elle insiste : l'ensemble des 20 conseillers municipaux est déterminé à travailler de concert dans l'intérêt des Curepipiens. À noter que les deux occuperont leurs fonctions jusqu'en mai 2027.

L'investiture s'est déroulée en présence d'un parterre de personnalités politiques, dont les ministres de la circonscription no 17 - Ajay Gunness, Michaël Sik Yuen et Richard Duval - ainsi que le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, celui de la Culture, Mahend Gondeea, celui du Travail, Reza Uteem, et les junior ministers Joanna Bérenger, Rajen Narsinghen et Khushal Lobine.

Dhaneshwar Bissonauth : 50 ans de fidélité au Parti travailliste

C'est avec émotion et détermination que Dhaneshwar Bissonauth revient sur son parcours politique, entamé il y a tout juste 50 ans. «Je suis travailliste et je mourrai comme un membre du Parti travailliste», affirme-t-il avec fierté. Son engagement a débuté au contact direct de Sir Seewoosagur Ramgoolam, dont il fut un proche collaborateur. À l'époque, il travaillait comme policier au bureau du père de la Nation. «C'est lui qui a été mon mentor. Il savait parler aux gens avec une sagesse rare. Il m'avait même dit un jour que je deviendrais politicien.»

Toujours à ses côtés, Dhaneshwar Bissonauth l'accompagnait dans ses déplacements, le conduisait chez lui, observant de près un homme d'État à l'écoute de son peuple. Candidat aux élections municipales de 2012, il siège un temps au conseil de Curepipe. Mais en 2015, les nouveaux venus l'écartent de l'arène politique. «Ils ont piétiné la ville de Curepipe. Aujourd'hui, il faut tout redresser, tout remettre à neuf», dit-il, prêt à repartir à la conquête de cette ville qu'il veut voir renaître, fidèle à l'esprit de service public que lui a transmis SSR.

Marie Diana Ami : une novice motivée par le désir de servir

À la base, elle se destinait à un tout autre univers. Directrice de maternelle de profession, Marie Diana Ami ne s'était jamais imaginé faire de la politique. «Avant les dernières élections, la politique et moi, c'étaient deux mondes totalement différents», confie-t-elle. Pourtant, face à l'état de délabrement de la ville, elle a ressenti le besoin d'agir autrement. «J'ai décidé de m'engager. Et, à ma grande surprise, j'ai obtenu un ticket.»

Soutenue par les Nouveaux Démocrates, elle a été élue conseillère municipale, puis propulsée au poste d'adjointe maire. Une ascension fulgurante qu'elle accueille avec humilité et détermination. Sa priorité : remettre à niveau les infrastructures et replacer Curepipe parmi les villes les plus dynamiques en matière de loisirs. «Je suis encore nouvelle dans ce domaine, mais j'ai soif d'apprendre. Je suis là pour travailler, pour ma ville et ses habitants.»