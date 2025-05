Ile Maurice: Sunjeevsing Dindyal - L'espoir de la «plus belle avenue de Maurice»

«Anou netway nou lavil.» Voilà une annonce qui a été applaudie. C'était hier dans la salle du conseil archicomble de Vacoas-Phoenix. Il s'agit de la première des priorités énoncées par Sunjeevsing Dindyal, le nouveau maire travailliste de la plus grande des villes. Le conseil municipal l'a élu hier. Il a pour adjoint le mauve Sen Sooben. Dans son discours d'investiture, le nouveau maire a affirmé qu'il compte améliorer le système de transport des ordures.

Deuxième objectif : les infrastructures routières. Le maire a dit vouloir revoir l'éclairage des routes de la ville. Il n'a pas manqué de mentionner l'un des problèmes les plus décriés de la ville : les embouteillages qui ont empiré après la construction du métro. «Des gens sont en retard au travail, des étudiants sont en retard à l'école.» Le maire a annoncé la tenue de séances de travail avec toutes les parties concernées, dont la police, la Road Development Authority, etc.

Toujours au sujet des routes, le maire a reconnu que suite à certains chantiers, «des bretelles ont été laissées dans un état déplorable par les entrepreneurs de travaux». Il a affirmé qu'un suivi sera assuré par la mairie pour que ces entrepreneurs remettent en état les routes le plus vite possible après la fermeture du chantier.

«Pour réduire les coûts, les panneaux solaires seront installés sur le toit de l'hôtel de ville. Nous encourageons les citadins à vivre dans un environnement qui soit plus eco-friendly.» Sunjeevsing Dindyal a également annoncé son intention d'améliorer les drains, en insistant sur leur entretien régulier, surtout dans les endroits sujets aux inondations. «Nous nous assurerons que les nouveaux drains auront des sorties adéquates vers les rivières.»

Sensible aux ravages de la consommation des drogues après de la jeune population de la ville, le maire a également annoncé un programme de remise en forme des gymnases et autres infrastructures sportives de Vacoas-Phoenix. «Il fut un temps où l'on pouvait marcher dans les rues sans peur. Aujourd'hui ce n'est plus possible à cause du niveau d'insécurité. Les gens ont peur des drogués et des malfaiteurs, quand ils rentrent tard du travail ou quand leurs enfants rentrent tard après les leçons particulières.» Sunjeevsing Dindyal a donc annoncé la constitution de comités de quartier regroupant des représentants de la mairie, de la police pour améliorer la sécurité des citadins. «Il y a des patrouilles policières régulièrement. Les initiatives de neighbourhood watch seront encouragées.»

Le maire pense aussi au long terme. Il est d'avis qu'il est temps de redessiner le paysage de Vacoas-Phoenix. «L'une des propositions que nous soumettrons au gouvernement central, sera de revoir le tracé de la route St Paul à La Caverne.» Une route qui longe l'hôtel de ville. «Nous espérons y inclure une piste pour le jogging, une piste cyclable et replanter des arbres.»

Dans sa longue liste de projets, Sunjeevsing Dindyal a inclus la construction d'un nouveau marché, «avec un food court, des échoppes de produits artisanaux». Il a souligné qu'environ «50 tonnes de déchets végétaux sont jetées les jours de marché, tous les mois. Ces déchets seront convertis en 10 à 15 tonnes de compost qui seront utilisés dans les jardins de la ville». Il ajoute que la récupération d'eau de pluie deviendra l'une des conditions pour obtenir un permis de construction. Pour réveiller celle que d'aucuns appellent la ville morte, le maire annonce qu'il y a aura du latenight shopping ainsi que des concerts.

Pour sa part, l'adjoint au maire Sen Sooben s'est adressé à la jeunesse, se disant engagé pour leur offrir davantage de facilités sportives et éducatives. Il souhaite améliorer la conscientisation contre l'usage des drogues pour leur assurer un avenir plus sain. Aux seniors, il a tenu à dire que leur bien-être sera une priorité. «Nous nous assurerons que vous soyez traités avec dignité.» L'adjoint au maire a rappelé qu'il était à sa troisième tentative aux élections municipales. Les deux fois précédentes, en 2012 et 2015, il n'avait pas été élu. Il l'a été cette fois dans le Ward IV. «Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le PM adjoint, Paul Bérenger, et la junior minister Joanna Bérenger, le junior minister Fawzi Allymun habitent dans la ville. Je suis sûr que nous aurons leur soutien pour améliorer Vacoas-Phoenix.»

Parcours

Sunjeevsing Dindyal est un entrepreneur, dans la fabrication de cabines de douche. Il était aussi dans la mécanique lourde, l'opération de tractopelle. Il est également dans l'agriculture, la plantation de cannes et de légumes. Il a déjà été adjoint au maire. De son côté, l'adjoint au maire Sen Sooben a une expérience de «plus de 35 ans dans l'administration. Je suis manager d'une compagnie privée».