Ile Maurice: Environ 500 employés de Star Knitwear sans électricité

Près de 500 employés de l'usine Star Knitwear, située dans la zone industrielle de La Tour Koenig, sont contraints à l'inactivité depuis hier matin après la coupure brutale de l'alimentation électrique par le Central Electricity Board (CEB), a indiqué la direction de l'entreprise. La coupure, intervenue vers 9 h 30 hier, fait suite à une facture impayée datant du 24 avril, en retard d'environ 15 jours. Malgré une demande de délai de paiement et l'intervention de plusieurs autorités, les techniciens du CEB ont procédé à la déconnexion de sept compteurs, invoquant des «instructions d'en haut».

«C'est incompréhensible. Nous avons respecté le plan de remboursement convenu avec le CEB depuis l'an dernier. Le seul impayé est une facture récente, pour laquelle un règlement est prévu d'ici fin mai», soutient un cadre de l'entreprise. Le montant concerné est estimé à Rs 2,4 millions, incluant une pénalité de retard. Les conséquences sont lourdes : plus de 2,5 tonnes de tissu en teinture ont été endommagées, et un tonnage similaire dans les départements de finition et de tricotage est en péril. Les pertes directes sont évaluées à plus de Rs 4 millions pour cette seule journée.

Par ailleurs, près de 200 travailleurs expatriés logés sur place sont privés d'électricité, d'eau potable et de sanitaires, les pompes n'étant plus fonctionnelles. La direction évoque un préjudice global qui pourrait atteindre Rs 10 millions en raison d'annulations de commandes, de livraisons manquées et de pénalités contractuelles. L'entreprise envisage des recours juridiques contre le CEB.