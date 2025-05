Madagascar: Barea/Corentin Martins - « Il faut gagner le maximum de matchs amicaux »

interview

Le sélectionneur franco-portugais, Corentin Da Silva Martins, est de passage à Madagascar depuis vendredi. Il a présenté les vingt-cinq Barea qui joueront contre les Congolais en amical le 8 juin en France.

Quelle est tout d'abord votre impression après les matchs contre la Centrafrique et le Ghana ?

Au niveau du contenu, entre la Centrafrique et le Ghana, c'était intéressant au niveau de la qualité de jeu fournie, au niveau de l'état d'esprit. Il y a eu de bonnes choses... On a commis surtout des erreurs sur l'aspect des coups de pied arrêtés... Il va falloir travailler là-dessus. Autrement, je suis satisfait de la qualité des joueurs, du collectif par rapport aux joueurs... Il faut poursuivre. Il faudra corriger les quelques faiblesses.

Y aura-t-il d'autres matchs amicaux prévus en France outre celui contre la RDC ?

Il n'y aura qu'un match, ce sera contre la RDC le 8 juin. Puis, en fonction des possibilités, il faut aussi faire des choix. Aujourd'hui, au mois de juin, on arrive à un moment où les joueurs sont très fatigués avec tous les matchs joués dans la saison. C'est bien de jouer un match, un gros match, parce que c'est une grande nation d'Afrique. C'est un match motivant.

Quelle est votre ambition pour les matchs contre la Centrafrique et le Tchad ?

La priorité qu'il faut avoir en tête est de donner le maximum à chaque match, bien préparer chaque match pour les gagner, puis après on verra les résultats des autres, si on gagne des places ou pas. Mais l'objectif reste toujours le même : gagner le maximum de matchs, bien les préparer, et on verra la suite. C'est vrai que le Ghana nous a déjà battus et a pris un peu d'avance. C'est le regret, mais maintenant il faut continuer à travailler, à progresser, puis gagner.

Quel est donc l'objectif pour le match amical contre la RDC ?

Ils sont bien classés dans les qualifications à la Coupe du monde, donc nous aurons surtout envie de montrer de belles choses. Même si c'est un match amical, les résultats sont importants, notamment pour le classement FIFA. Il faudra aussi gagner le match, et ce sera une belle opposition.

Quels sont vos arguments pour avoir appelé très peu de locaux ?

Souvent, la question est : pourquoi n'y a-t-il pas plus de locaux ? Mais le plus important, c'est la sélection de Madagascar, c'est d'avoir les meilleurs joueurs. Le choix, c'est moi qui l'ai fait. Je ne suis pas un entraîneur qui va changer à chaque sélection, parce que pour avoir des résultats, il faut travailler ensemble. Il faut que chaque joueur, à chaque stage, fasse le maximum, qu'il montre ses qualités pour pouvoir être appelé plus tard.

La porte n'est pas fermée aux joueurs locaux, mais à partir du moment où j'estime qu'il y a des joueurs qui sont plus intéressants que ceux en Europe, je les appellerai en sélection. Concernant les joueurs locaux, le coach Decoeur les connaît bien. Je suis aussi venu pour jeter un oeil aux joueurs locaux, pour me faire une idée... Je l'avais dit aussi lors de ma première conférence de presse : le niveau en Europe reste très élevé.

Mais maintenant, je pense aux joueurs, Lalaina, qui a marqué un but contre la Centrafrique. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas convoquer plus de locaux... Le coach Roro m'a demandé aussi de ne pas prendre trop de locaux, parce qu'il veut aussi les prendre pour préparer le CHAN et la Cosafa Cup... La priorité est quand même de laisser les joueurs locaux au coach Roro, et moi, j'appelle les meilleurs joueurs que j'estime à mes yeux.

Allez-vous assister aux matchs des Barea au CHAN ?

Je n'ai pas encore décidé. On a parlé un peu entre nous, le staff. Il y aura un membre du staff là-bas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'idée est toujours de suivre de près les joueurs locaux, si jamais on estime qu'ils sont meilleurs que les expatriés. Il faut surtout se mettre dans la tête que ce n'est pas les expatriés contre les locaux. C'est tous ensemble pour les Barea, pour gagner, qu'ils soient expatriés ou locaux.