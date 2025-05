Madagascar: Tourisme et biodiversité - Le Festival des Baleines célèbre la nature

Le Festival des Baleines revient pour sa 8e édition avec une nouveauté majeure. Avant de faire vibrer Sainte-Marie en juillet, l'événement s'invite à Antananarivo, du 17 au 24 mai, avec le Festival de la Nature.

Le compte à rebours est lancé. Le Festival des Baleines fait son grand retour avec une édition 2025 pleine de souffle et de promesses. Réunis ce jour au Campus YAS Andraharo, les organisateurs ont dévoilé une programmation éclatante, à même de séduire aussi bien les amoureux de la nature que les passionnés de culture et de fête.

Deux temps forts viendront rythmer cette édition : une première escale verte à Antananarivo, du 17 au 24 mai, avec le Festival de la Nature, qui viendra enrichir l'esprit du Festival des Baleines. Une immersion au coeur des écosystèmes malgaches y est proposée, entre conscience écologique et effervescence créative.

Au programme : un quiz nature animé par Julien Lepers, diffusé en direct sur TVM et Facebook, pour éveiller l'esprit de compétition verte ; des actions de sensibilisation auprès de la jeunesse avec Ma planète, je t'aime ; un Festival des Initiatives Vertes pour valoriser les solutions locales ; une exposition photo immersive à l'Alliance Française Andavamamba ; et une rencontre B2B sur la biodiversité comme levier de développement.

Le point culminant de cette semaine sera la projection du film Océans de Jacques Perrin, véritable ode à la beauté et à la fragilité de notre planète bleue.

Expérience inoubliable à Sainte-Marie

Puis, cap sur l'île de Sainte-Marie, du 12 au 20 juillet, pour une expérience inoubliable au coeur de l'océan Indien. Le Festival des Baleines retrouvera son sanctuaire naturel, entre chants de cétacés et vibrations festives.

Parmi les temps forts : un safari baleine grandeur nature, la transformation du grand défilé en une spectaculaire Cavalcade du Festival, l'installation d'un YAS Village foisonnant de stands, d'animations et de découvertes gastronomiques, un tournoi de football sur sable, des concerts enflammés les dimanches 13 et 20 juillet avec des artistes phares de la scène nationale, un trail de 10 km pour les coureurs téméraires, ainsi qu'un marché artisanal mettant à l'honneur les talents et savoir-faire locaux.

Cette 8e édition s'annonce comme la plus ambitieuse jamais portée, portée par YAS Madagascar et une multitude de partenaires engagés en faveur de l'environnement et du rayonnement culturel de Madagascar.